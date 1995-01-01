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    Рафинья: «Анчелотти приглашал меня в «Наполи», но я не перешел туда из-за преданности «Баварии»

    Защитник «Баварии» Рафинья рассказал о том, что мог перейти в «Наполи».

    «Мы обменялись несколькими сообщениями с Анчелотти. Я уважаю его и восхищаюсь им. Он приглашал меня в «Наполи». Он звонил мне несколько раз во время отпуска и говорил: «Рафа, ты едешь в Неаполь?»

    Но я не хотел этого из-за преданности «Баварии». Я только что подписал новый контракт, и это [переход] было бы неправильным», – цитирует Рафинью Football Italia со ссылкой на ютуб-канал Але Оливейры.

    • Рафинья выступает за «Баварию» с 2011 года.
    • Он работал с Анчелотти в 2016-2017 годах, когда итальянец возглавлял мюнхенский клуб.
    • Весной 2018 года он стал главным тренером «Наполи».

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 20:13
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1421

      BlackMurder 18 минут назад

      Я слышал что рафа покинет Баварию летом, это будет правильно, сдавать начал, хотя по сравнению с боатенгом его спад ничтожен)

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