Рафинья: «Анчелотти приглашал меня в «Наполи», но я не перешел туда из-за преданности «Баварии»

Я слышал что рафа покинет Баварию летом, это будет правильно, сдавать начал, хотя по сравнению с боатенгом его спад ничтожен)
Защитник «Баварии» Рафинья рассказал о том, что мог перейти в «Наполи».
«Мы обменялись несколькими сообщениями с Анчелотти. Я уважаю его и восхищаюсь им. Он приглашал меня в «Наполи». Он звонил мне несколько раз во время отпуска и говорил: «Рафа, ты едешь в Неаполь?»
Но я не хотел этого из-за преданности «Баварии». Я только что подписал новый контракт, и это [переход] было бы неправильным», – цитирует Рафинью Football Italia со ссылкой на ютуб-канал Але Оливейры.
- Рафинья выступает за «Баварию» с 2011 года.
- Он работал с Анчелотти в 2016-2017 годах, когда итальянец возглавлял мюнхенский клуб.
- Весной 2018 года он стал главным тренером «Наполи».