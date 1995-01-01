Рафинья: «Анчелотти приглашал меня в «Наполи», но я не перешел туда из-за преданности «Баварии»

Защитник «Баварии» Рафинья рассказал о том, что мог перейти в «Наполи».

«Мы обменялись несколькими сообщениями с Анчелотти. Я уважаю его и восхищаюсь им. Он приглашал меня в «Наполи». Он звонил мне несколько раз во время отпуска и говорил: «Рафа, ты едешь в Неаполь?»

Но я не хотел этого из-за преданности «Баварии». Я только что подписал новый контракт, и это [переход] было бы неправильным», – цитирует Рафинью Football Italia со ссылкой на ютуб-канал Але Оливейры.