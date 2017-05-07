Защитник «Баварии» Рафинья может продолжить карьеру в АПЛ

Защитник «Баварии» Рафинья дал понять, что в ближайшее время может покинуть мюнхенский клуб. Бразилец признался, что имеет предложения от клубов из Англии.

«Я не люблю говорить на подобную тему, но это правда. Предложения действительно есть. Не хочу говорить, о каких именно клубах идет речь.

Рад, что заинтересовал другие команды. Я постоянно слежу за АПЛ. Это, наверное, лучшая лига в мире», – сказал Рафинья.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии Рафинья провел 19 матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.