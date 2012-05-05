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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Вольфсбург
Штутгарт - Вольфсбург: обзор матча 05 мая 2012
Штутгарт
05.05.2012, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
3 : 2
Завершен
Вольфсбург
73'
Какау
77'
Ф. Хавьер Родригес
79'
И. Траоре
28'
П. Хельмес
60'
М. Русс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Вольфсбург
Замена
С. Полтер
️️️️
Жозуэ
ГОЛ! 3:2!
И. Траоре
Пас отдал
Г. Сакаи
ГОЛ! 2:2!
Ф. Хавьер Родригес
Замена
К. Молинаро
️️️️
А. Бока
ГОЛ! 1:2!
Какау
Пас отдал
М. Дельпьер
Замена
Ю. Шибер
️️️️
М. Харник
ГОЛ! 0:2!
М. Русс
Пас отдал
П. Хельмес
Замена
И. Траоре
️️️️
З. Кузманович
Желтая карточка
Какау
Замена
Я. Полак
️️️️
Виейринья
Желтая карточка
Ф. Хавьер Родригес
ГОЛ! 0:1!
П. Хельмес
Пас отдал
М. Манджукич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
3
Франсиско Хавьер Родригес
ЦЗ
15
Маттье Дельпьер
ЦЗ
15
Артур Бока
ПАЗ
2
Готоку Сакаи
ЛВ
8
Здравко Кузманович
ОП
15
Тамаш Хайнал
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
22
Мартин Харник
ПВ
18
Какау
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
7
Жозуэ
ПЗ
10
Патрик Хельмес
ЛП
28
Кристиан Треш
ЦП
4
Марсель Шефер
ЦП
11
Хасан Салихамиджич
ПП
20
Виейринья
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Штутгарт
22
Марк Циглер
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
23
Халид Булахруз
ПЗ
13
Мамаду Ба
ЦП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Вольфсбург
1
Марвин Хитц
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
8
Ян Полак
ЦП
8
Петр Ирачек
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
13
Джованни Сио
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
2-2-2-2-2
26
Ульрайх
3
Родригес
15
Дельпьер
8
Кузманович
15
Бока
15
Хайнал
4
Гентнер
2
Сакаи
22
Харник
11
Ибишевич
18
Какау
4-4-2
16
Бенальо
7
Жозуэ
39
Мадлунг
23
Русс
13
Родригес
11
Салихамиджич
28
Треш
4
Шефер
10
Хельмес
9
Манджукич
20
Виейринья
8
Кузманович
16
Траоре
16
Траоре
8
Кузманович
15
Бока
3
Молинаро
3
Молинаро
15
Бока
22
Харник
20
Шибер
20
Шибер
22
Харник
20
Виейринья
8
Полак
8
Полак
20
Виейринья
7
Жозуэ
91
Полтер
91
Полтер
7
Жозуэ
Остались в запасе
Штутгарт
Вольфсбург
22
Марк Циглер
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
23
Халид Булахруз
ПЗ
13
Мамаду Ба
ЦП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
1
Марвин Хитц
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
8
Петр Ирачек
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
13
Джованни Сио
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Остались в запасе
22
Марк Циглер
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
23
Халид Булахруз
ПЗ
13
Мамаду Ба
ЦП
Остались в запасе
1
Марвин Хитц
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
8
Петр Ирачек
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
13
Джованни Сио
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Главный тренер
Феликс Магат
Статистика матча Штутгарт - Вольфсбург
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Стадион:
МХПАрена
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