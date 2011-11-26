Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Вольфсбург
Аугсбург - Вольфсбург: обзор матча 26 ноября 2011
Аугсбург
26.11.2011, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
2 : 0
Завершен
Вольфсбург
65'
Д. Бринкманн
90+3'
Э. Капллани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Вольфсбург
ГОЛ! 2:0!
Э. Капллани
Пас отдал
Э. Синкала
+3
Замена
Э. Синкала
️️️️
Т. Вернер
+1
Желтая карточка
Д. Байер
Замена
Э. Капллани
️️️️
С. Мельдерс
Желтая карточка
Крис
Замена
С. Лакич
️️️️
Х. Салихамиджич
Желтая карточка
Д. Бринкманн
ГОЛ! 1:0!
Д. Бринкманн
Пас отдал
С. Мельдерс
Замена
А. Глеб
️️️️
К. Чжа-Чеол
+2
Желтая карточка
А. Дежага
Желтая карточка
Жозуэ
Желтая карточка
Т. Вернер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
30
Мохамед Амзиф
ВР
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
5
Доминик Райнхардт
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
24
Даниэль Бринкманн
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
8
Лоренцо Давидс
ЦП
17
Тобиас Вернер
ЦП
13
Саша Мельдерс
ЦФ
Главный тренер
Йос Лухукай
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
14
Крис
ЦЗ
7
Жозуэ
ОП
28
Кристиан Треш
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
21
Ашкан Дежага
ПП
11
Хасан Салихамиджич
ПП
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Аугсбург
30
Йоаннис Гелиос
ВР
3
Джибрил Санко
ЦЗ
23
Эндрю Синкала
ЦП
3
Акакий Гогиа
ПВ
19
Патрик Майер
ЦФ
11
Нандо Рафаэль
ЦФ
9
Эдмонд Капллани
ЦФ
Вольфсбург
12
Андре Ленц
ВР
23
Марко Русс
ЦЗ
10
Расмус Юнссон
ЛП
11
Александр Глеб
ЦП
2
Патрик Окс
ПП
29
Срджан Лакич
ЦФ
3-2-4-1
30
Амзиф
4
Лангкамп
2
Верхаг
18
Кальсен-Бракер
21
Хосогаи
5
Райнхардт
24
Бринкманн
8
Давидс
17
Вернер
10
Байер
13
Мельдерс
4-1-4-1
16
Бенальо
20
Хасебе
39
Мадлунг
14
Крис
4
Шефер
7
Жозуэ
11
Салихамиджич
28
Треш
10
Ку Чжа-Чеол
21
Дежага
9
Манджукич
17
Вернер
23
Синкала
23
Синкала
17
Вернер
13
Мельдерс
9
Капллани
9
Капллани
13
Мельдерс
10
Ку Чжа-Чеол
11
Глеб
11
Глеб
10
Ку Чжа-Чеол
11
Салихамиджич
29
Лакич
29
Лакич
11
Салихамиджич
Остались в запасе
Аугсбург
Вольфсбург
19
Патрик Майер
ЦФ
11
Нандо Рафаэль
ЦФ
3
Акакий Гогиа
ПВ
3
Джибрил Санко
ЦЗ
30
Йоаннис Гелиос
ВР
Главный тренер
Йос Лухукай
12
Андре Ленц
ВР
23
Марко Русс
ЦЗ
10
Расмус Юнссон
ЛП
2
Патрик Окс
ПП
Главный тренер
Феликс Магат
Остались в запасе
19
Патрик Майер
ЦФ
11
Нандо Рафаэль
ЦФ
3
Акакий Гогиа
ПВ
3
Джибрил Санко
ЦЗ
30
Йоаннис Гелиос
ВР
Остались в запасе
12
Андре Ленц
ВР
23
Марко Русс
ЦЗ
10
Расмус Юнссон
ЛП
2
Патрик Окс
ПП
Главный тренер
Йос Лухукай
Главный тренер
Феликс Магат
Статистика матча Аугсбург - Вольфсбург
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Стадион:
Аугсбург Арена
Новости команд
Все
Аугсбург
Вольфсбург
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Фрайбурга» и «Вольфсбурга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Сонненхоф Гросаспаха» и «Аугсбурга» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Аугсбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Фрайбурга» и «Вольфсбурга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Два раза едва не умерший на поле Эриксен остался без клуба
23 сентября
«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Эриксен продолжит карьеру, несмотря на риск умереть на поле
10 июля
7
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+