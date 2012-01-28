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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Вольфсбург
Бавария - Вольфсбург: обзор матча 28 января 2012
Бавария
28.01.2012, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
2 : 0
Завершен
Вольфсбург
61'
М. Гомес
90+1'
А. Роббен
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Вольфсбург
ГОЛ! 2:0!
А. Роббен
+1
Замена
Д. Алаба
️️️️
Ф. Рибери
Замена
С. Полтер
️️️️
М. Хасебе
Желтая карточка
Рафинья
Замена
И. Олич
️️️️
М. Гомес
Замена
Д. Сио
️️️️
П. Ирачек
Замена
Л. Густаво
️️️️
Т. Мюллер
Желтая карточка
М. Хасебе
ГОЛ! 1:0!
М. Гомес
Желтая карточка
М. Русс
Замена
К. Чжа-Чеол
️️️️
Крис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
21
Филипп Лам
ЦЗ
13
Рафинья
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
8
Тони Кроос
ЦП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
27
Марио Гомес
АП
10
Арьен Роббен
ПП
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
14
Крис
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
4
Марсель Шефер
ПЗ
33
Фелипе Лопес
ЛП
28
Кристиан Треш
ЦП
21
Ашкан Дежага
ЦП
8
Петр Ирачек
ПП
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
33
Брено
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
14
Луис Густаво
ОП
40
Ивица Олич
ЦФ
Вольфсбург
1
Марвин Хитц
ВР
7
Жозуэ
ОП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
11
Хасан Салихамиджич
ПП
30
Йохандри Ороско
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
13
Джованни Сио
ЦФ
4-4-1-1
1
Нойер
28
Бадштубер
17
Боатенг
21
Лам
13
Рафинья
7
Рибери
8
Кроос
31
Швайнштайгер
10
Роббен
27
Гомес
13
Мюллер
3-2-4-1
16
Бенальо
20
Хасебе
14
Крис
23
Русс
4
Шефер
13
Родригес
8
Ирачек
28
Треш
21
Дежага
33
Лопес
9
Манджукич
7
Рибери
5
Алаба
5
Алаба
7
Рибери
13
Мюллер
14
Густаво
14
Густаво
13
Мюллер
27
Гомес
40
Олич
40
Олич
27
Гомес
14
Крис
10
Ку Чжа-Чеол
10
Ку Чжа-Чеол
14
Крис
20
Хасебе
91
Полтер
91
Полтер
20
Хасебе
8
Ирачек
13
Сио
13
Сио
8
Ирачек
Остались в запасе
Бавария
Вольфсбург
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
33
Брено
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
Главный тренер
Юпп Хайнкес
1
Марвин Хитц
ВР
7
Жозуэ
ОП
11
Хасан Салихамиджич
ПП
30
Йохандри Ороско
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Остались в запасе
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
33
Брено
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
Остались в запасе
1
Марвин Хитц
ВР
7
Жозуэ
ОП
11
Хасан Салихамиджич
ПП
30
Йохандри Ороско
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Главный тренер
Феликс Магат
Статистика матча Бавария - Вольфсбург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 18:25 (прямая)
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