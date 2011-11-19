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Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Ганновер-96
Вольфсбург - Ганновер-96: обзор матча 19 ноября 2011
Вольфсбург
19.11.2011, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
4 : 1
Завершен
Ганновер-96
22'
Х. Салихамиджич
37'
Х. Салихамиджич
55'
Крис
74'
А. Мадлунг
43'
К. Шульц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Ганновер-96
Замена
Б. Тэлке
️️️️
Крис
Замена
М. Штоппелькамп
️️️️
Я. Шлаудрафф
ГОЛ! 4:1!
А. Мадлунг
Пас отдал
А. Дежага
Желтая карточка
С. Шахед
Желтая карточка
М. Манджукич
Замена
А. Глеб
️️️️
Х. Салихамиджич
Желтая карточка
Л. Штиндль
Красная карточка
Д. Я Конан
Замена
Р. Юнссон
️️️️
К. Чжа-Чеол
ГОЛ! 3:1!
Крис
Пас отдал
А. Дежага
Замена
К. Рауш
️️️️
К. Пандер
ГОЛ! 2:1!
К. Шульц
Пас отдал
К. Пандер
ГОЛ! 2:0!
Х. Салихамиджич
Пас отдал
Крис
ГОЛ! 1:0!
Х. Салихамиджич
Пас отдал
К. Треш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
14
Крис
ЦЗ
7
Жозуэ
ОП
28
Кристиан Треш
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
11
Хасан Салихамиджич
ПП
21
Ашкан Дежага
ПП
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
5
Карим Хагги
ЦЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
24
Кристиан Пандер
ЛП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
11
Дидье Я Конан
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Вольфсбург
12
Андре Ленц
ВР
22
Бьярне Тэлке
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
10
Расмус Юнссон
ЛП
11
Александр Глеб
ЦП
2
Патрик Окс
ПП
29
Срджан Лакич
ЦФ
Ганновер-96
1
Самуэль Радлингер
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
68
Алтын Лала
ОП
10
Мориц Штоппелькамп
ПП
9
Артур Собич
ЦФ
4-1-4-1
16
Бенальо
4
Шефер
39
Мадлунг
14
Крис
20
Хасебе
7
Жозуэ
11
Салихамиджич
28
Треш
10
Ку Чжа-Чеол
21
Дежага
9
Манджукич
4-2-1-3
20
Цилер
23
Шахед
5
Хагги
2
Погатец
19
Шульц
24
Шмидебах
24
Пандер
13
Штиндль
11
Конан
13
Шлаудрафф
25
Абделлауе
14
Крис
22
Тэлке
22
Тэлке
14
Крис
10
Ку Чжа-Чеол
10
Юнссон
10
Юнссон
10
Ку Чжа-Чеол
11
Салихамиджич
11
Глеб
11
Глеб
11
Салихамиджич
24
Пандер
34
Рауш
34
Рауш
24
Пандер
13
Шлаудрафф
10
Штоппелькамп
10
Штоппелькамп
13
Шлаудрафф
Остались в запасе
Вольфсбург
Ганновер-96
12
Андре Ленц
ВР
23
Марко Русс
ЦЗ
2
Патрик Окс
ПП
29
Срджан Лакич
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
1
Самуэль Радлингер
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
68
Алтын Лала
ОП
9
Артур Собич
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Остались в запасе
12
Андре Ленц
ВР
23
Марко Русс
ЦЗ
2
Патрик Окс
ПП
29
Срджан Лакич
ЦФ
Остались в запасе
1
Самуэль Радлингер
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
68
Алтын Лала
ОП
9
Артур Собич
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Главный тренер
Мирко Сломка
Статистика матча Вольфсбург - Ганновер-96
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Стадион:
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