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Гамбург - Вольфсбург
Гамбург - Вольфсбург: обзор матча 22 октября 2011
Гамбург
22.10.2011, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
1 : 1
Завершен
Вольфсбург
56'
М. Петрич
2'
М. Манджукич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Вольфсбург
Замена
М. Русс
️️️️
К. Чжа-Чеол
Замена
Ж. Гин Лам
️️️️
М. Янсен
Желтая карточка
К. Треш
Замена
Т. Хитцльшпергер
️️️️
Жозуэ
Замена
Р. Теше
️️️️
Г. Качар
ГОЛ! 1:1!
М. Петрич
Пас отдал
Г. Качар
Замена
Х. Салихамиджич
️️️️
А. Дежага
Замена
Д. Дикмайер
️️️️
С. Райкович
Желтая карточка
Г. Качар
Желтая карточка
С. Райкович
2'
ГОЛ! 0:1!
М. Манджукич
Пас отдал
П. Окс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
41
Слободан Райкович
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
20
Гойко Качар
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
34
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
33
Младен Петрич
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
22
Бьярне Тэлке
ЦЗ
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
7
Жозуэ
ОП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
28
Кристиан Треш
ЦП
21
Ашкан Дежага
ПП
2
Патрик Окс
ПП
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Гамбург
12
Том Миккель
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
14
Давид Яролим
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
26
Жи Гин Лам
ПП
Вольфсбург
12
Андре Ленц
ВР
23
Марко Русс
ЦЗ
10
Расмус Юнссон
ЛП
0
Томас Хитцльшпергер
ЦП
11
Хасан Салихамиджич
ПП
30
Йохандри Ороско
ЦФ
10
Патрик Хельмес
ЦФ
4-4-2
33
Дробны
41
Райкович
3
Аого
16
Вестерманн
25
Брума
7
Янсен
30
Торе
8
Ринкон
20
Качар
33
Петрич
34
Герреро
4-1-4-1
16
Бенальо
20
Хасебе
22
Тэлке
16
Кириакос
4
Шефер
7
Жозуэ
2
Окс
10
Ку Чжа-Чеол
28
Треш
21
Дежага
9
Манджукич
41
Райкович
2
Дикмайер
2
Дикмайер
41
Райкович
20
Качар
8
Теше
8
Теше
20
Качар
7
Янсен
26
Лам
26
Лам
7
Янсен
10
Ку Чжа-Чеол
23
Русс
23
Русс
10
Ку Чжа-Чеол
7
Жозуэ
0
Хитцльшпергер
0
Хитцльшпергер
7
Жозуэ
21
Дежага
11
Салихамиджич
11
Салихамиджич
21
Дежага
Остались в запасе
Гамбург
Вольфсбург
12
Том Миккель
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
14
Давид Яролим
ЦП
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
Главный тренер
Торстен Финк
12
Андре Ленц
ВР
10
Расмус Юнссон
ЛП
30
Йохандри Ороско
ЦФ
10
Патрик Хельмес
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Остались в запасе
12
Том Миккель
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
14
Давид Яролим
ЦП
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
Остались в запасе
12
Андре Ленц
ВР
10
Расмус Юнссон
ЛП
30
Йохандри Ороско
ЦФ
10
Патрик Хельмес
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Главный тренер
Феликс Магат
Статистика матча Гамбург - Вольфсбург
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Стадион:
Фолькспаркштадион
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