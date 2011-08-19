Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Вольфсбург
Боруссия М - Вольфсбург: обзор матча 19 августа 2011
Боруссия М
19.08.2011, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
4 : 1
Завершен
Вольфсбург
14'
М. Ройс
31'
Ф. Дамс (П)
44'
Р. Бобадилья
66'
М. Ройс
13'
М. Хасебе
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Вольфсбург
Замена
П. Херрманн
️️️️
М. Ройс
Замена
Д. Кинг
️️️️
М. Ханке
Замена
Р. Кнохе
️️️️
Жозуэ
Замена
М. Леки
️️️️
Р. Бобадилья
ГОЛ! 4:1!
М. Ройс
Пас отдал
Х. Аранго
Замена
С. Лакич
️️️️
М. Манджукич
ГОЛ! 3:1!
Р. Бобадилья
Пас отдал
М. Ханке
Желтая карточка
М. Русс
Желтая карточка
М. Ханке
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Ф. Дамс
Желтая карточка
М. Шульце
Травма
Х. Салихамиджич
Замена
М. Шульце
️️️️
Х. Салихамиджич
ГОЛ! 1:1!
М. Ройс
Пас отдал
Р. Бобадилья
14'
13'
ГОЛ! 0:1!
М. Хасебе
Пас отдал
К. Треш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Филип Дамс
(К)
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
24
Тони Янчке
ПЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
33
Роман Нойштедтер
ОП
14
Торбен Маркс
ЦП
18
Марко Ройс
АП
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
9
Майк Ханке
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
0
Томас Хитцльшпергер
ЛП
7
Жозуэ
ЦП
28
Кристиан Треш
(К)
ЦП
11
Хасан Салихамиджич
ПП
10
Патрик Хельмес
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
7
Мэтью Леки
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Вольфсбург
1
Марвин Хитц
ВР
7
Михаэль Шульце
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
8
Ян Полак
ЦП
21
Ашкан Дежага
ПП
29
Срджан Лакич
ЦФ
4-1-2-1-2
1
тер Стеген
3
Дамс
4
Данте
6
Нордтвейт
24
Янчке
33
Нойштедтер
18
Аранго
14
Маркс
18
Ройс
9
Ханке
25
Бобадилья
4-4-2
16
Бенальо
20
Хасебе
24
Кьер
23
Русс
4
Шефер
11
Салихамиджич
7
Жозуэ
28
Треш
0
Хитцльшпергер
9
Манджукич
10
Хельмес
25
Бобадилья
7
Леки
7
Леки
25
Бобадилья
18
Ройс
7
Херрманн
7
Херрманн
18
Ройс
9
Ханке
7
Кинг
7
Кинг
9
Ханке
11
Салихамиджич
7
Шульце
7
Шульце
11
Салихамиджич
7
Жозуэ
31
Кнохе
31
Кнохе
7
Жозуэ
9
Манджукич
29
Лакич
29
Лакич
9
Манджукич
Остались в запасе
Боруссия М
Вольфсбург
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
1
Марвин Хитц
ВР
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
8
Ян Полак
ЦП
21
Ашкан Дежага
ПП
Главный тренер
Феликс Магат
Остались в запасе
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
Остались в запасе
1
Марвин Хитц
ВР
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
8
Ян Полак
ЦП
21
Ашкан Дежага
ПП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Феликс Магат
Статистика матча Боруссия М - Вольфсбург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Маркус Шмидт
(Штутгарт)
Стадион:
Боруссия-Парк
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 22:55 (прямая)
Новости команд
Все
Боруссия М
Вольфсбург
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Фрайбурга» и «Вольфсбурга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Боруссии М» и «Карлсруэ» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Штутгарт» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Фрайбурга» и «Вольфсбурга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Два раза едва не умерший на поле Эриксен остался без клуба
23 сентября
«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Эриксен продолжит карьеру, несмотря на риск умереть на поле
10 июля
7
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+