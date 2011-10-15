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Вольфсбург - Нюрнберг
Вольфсбург - Нюрнберг: обзор матча 15 октября 2011
Вольфсбург
15.10.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
2 : 1
Завершен
Нюрнберг
24'
М. Манджукич
83'
М. Манджукич (П)
70'
К. Айглер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Нюрнберг
Желтая карточка
Я. Полак
+1
Желтая карточка
М. Франтц
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. Манджукич
Желтая карточка
А. Дежага
Желтая карточка
М. Фойлнер
Замена
У. Камавуака
️️️️
К. Айглер
ГОЛ! 1:1!
К. Айглер
Пас отдал
Т. Симонс
Замена
М. Франтц
️️️️
Й. Хегелер
Замена
М. Хасебе
️️️️
Х. Салихамиджич
Замена
К. Айглер
️️️️
Р. Мак
Замена
Т. Хитцльшпергер
️️️️
Й. Ороско
Замена
Я. Полак
️️️️
А. Мадлунг
ГОЛ! 1:0!
М. Манджукич
Пас отдал
А. Дежага
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
22
Бьярне Тэлке
ЦЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
7
Жозуэ
ОП
28
Кристиан Треш
ЦП
21
Ашкан Дежага
ПП
11
Хасан Салихамиджич
ПП
9
Марио Манджукич
ЦФ
29
Срджан Лакич
ЦФ
30
Йохандри Ороско
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Нюрнберг
30
Александер Штефан
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
13
Йенс Хегелер
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Вольфсбург
12
Андре Ленц
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
10
Расмус Юнссон
ЛП
0
Томас Хитцльшпергер
ЦП
8
Ян Полак
ЦП
2
Патрик Окс
ПП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Нюрнберг
32
Бенжамин Уфофф
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
16
Юрий Юдт
ПЗ
36
Альмог Коэн
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
36
Уилсон Камавуака
ПП
8
Кристиан Айглер
ЦФ
3-1-3-3
16
Бенальо
4
Шефер
39
Мадлунг
22
Тэлке
7
Жозуэ
21
Дежага
28
Треш
11
Салихамиджич
30
Ороско
29
Лакич
9
Манджукич
4-4-1-1
30
Штефан
22
Чендлер
5
Клозе
2
Вольшайд
21
Платтенхардт
35
Эссвайн
8
Фойлнер
3
Симонс
13
Хегелер
21
Мак
17
Пекхарт
11
Салихамиджич
20
Хасебе
20
Хасебе
11
Салихамиджич
30
Ороско
0
Хитцльшпергер
0
Хитцльшпергер
30
Ороско
39
Мадлунг
8
Полак
8
Полак
39
Мадлунг
13
Хегелер
8
Франтц
8
Франтц
13
Хегелер
Айглер
36
Камавуака
36
Камавуака
Айглер
21
Мак
8
Айглер
8
Айглер
21
Мак
Остались в запасе
Вольфсбург
Нюрнберг
12
Андре Ленц
ВР
10
Расмус Юнссон
ЛП
2
Патрик Окс
ПП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
32
Бенжамин Уфофф
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
16
Юрий Юдт
ПЗ
36
Альмог Коэн
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
12
Андре Ленц
ВР
10
Расмус Юнссон
ЛП
2
Патрик Окс
ПП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Остались в запасе
32
Бенжамин Уфофф
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
16
Юрий Юдт
ПЗ
36
Альмог Коэн
ЦП
Главный тренер
Феликс Магат
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Вольфсбург - Нюрнберг
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Стадион:
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