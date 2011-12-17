Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Штутгарт
Вольфсбург - Штутгарт: обзор матча 17 декабря 2011
Вольфсбург
17.12.2011, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
1 : 0
Завершен
Штутгарт
74'
С. Полтер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Штутгарт
+1
Желтая карточка
С. Ульрайх
Замена
Г. Нидермайер
️️️️
Т. Гебхарт
Желтая карточка
А. Дежага
Замена
Жозуэ
️️️️
К. Чжа-Чеол
Желтая карточка
С. Полтер
ГОЛ! 1:0!
С. Полтер
Пас отдал
М. Шефер
Замена
И. Траоре
️️️️
Т. Хайнал
Замена
С. Полтер
️️️️
Х. Салихамиджич
Желтая карточка
Х. Салихамиджич
Желтая карточка
К. Гентнер
Замена
П. Погребняк
️️️️
Ю. Шибер
Замена
Х. Салихамиджич
️️️️
Й. Ороско
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
8
Ян Полак
ЦП
28
Кристиан Треш
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
21
Ашкан Дежага
ПП
9
Марио Манджукич
ЦФ
30
Йохандри Ороско
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
3
Франсиско Хавьер Родригес
ЦЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
15
Тамаш Хайнал
ЦП
6
Вилльям Квист
ЦП
10
Тимо Гебхарт
ПП
18
Какау
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Вольфсбург
12
Андре Ленц
ВР
14
Крис
ЦЗ
10
Расмус Юнссон
ЛП
7
Жозуэ
ОП
11
Хасан Салихамиджич
ПП
2
Патрик Окс
ПП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Штутгарт
1
Андре Вайс
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
88
Павел Погребняк
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
4-4-2
16
Бенальо
4
Шефер
39
Мадлунг
23
Русс
20
Хасебе
8
Полак
28
Треш
10
Ку Чжа-Чеол
21
Дежага
30
Ороско
9
Манджукич
3-4-3
26
Ульрайх
35
Таски
3
Родригес
15
Бока
10
Гебхарт
15
Хайнал
6
Квист
4
Гентнер
22
Харник
20
Шибер
18
Какау
10
Ку Чжа-Чеол
7
Жозуэ
7
Жозуэ
10
Ку Чжа-Чеол
30
Ороско
11
Салихамиджич
11
Салихамиджич
30
Ороско
Салихамиджич
91
Полтер
91
Полтер
Салихамиджич
15
Хайнал
16
Траоре
16
Траоре
15
Хайнал
10
Гебхарт
5
Нидермайер
5
Нидермайер
10
Гебхарт
20
Шибер
88
Погребняк
88
Погребняк
20
Шибер
Остались в запасе
Вольфсбург
Штутгарт
12
Андре Ленц
ВР
14
Крис
ЦЗ
10
Расмус Юнссон
ЛП
2
Патрик Окс
ПП
Главный тренер
Феликс Магат
1
Андре Вайс
ВР
8
Здравко Кузманович
ЦП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
12
Андре Ленц
ВР
14
Крис
ЦЗ
10
Расмус Юнссон
ЛП
2
Патрик Окс
ПП
Остались в запасе
1
Андре Вайс
ВР
8
Здравко Кузманович
ЦП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча Вольфсбург - Штутгарт
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Стадион:
Фольксваген
Новости команд
Все
Вольфсбург
Штутгарт
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бубнов – о дубле Батракова в матче ЛЧ: «Я бы не обращал внимания»
7 ноября
6
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Игрок «Галатасарая» накричал на врачей, которые не спешили оказать помощь Батракову
4 ноября
Батракова назвали лидером «Галатасарая»: «Тащит в Лиге чемпионов»
4 ноября
1
«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Фрайбурга» и «Вольфсбурга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Два раза едва не умерший на поле Эриксен остался без клуба
23 сентября
«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Эриксен продолжит карьеру, несмотря на риск умереть на поле
10 июля
7
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бубнов – о дубле Батракова в матче ЛЧ: «Я бы не обращал внимания»
7 ноября
6
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Игрок «Галатасарая» накричал на врачей, которые не спешили оказать помощь Батракову
4 ноября
Батракова назвали лидером «Галатасарая»: «Тащит в Лиге чемпионов»
4 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+