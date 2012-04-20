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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Вольфсбург
Майнц - Вольфсбург: обзор матча 20 апреля 2012
Майнц
20.04.2012, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
0 : 0
Завершен
Вольфсбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Вольфсбург
Замена
Ю. Баумгартлингер
️️️️
Ю. Полански
Замена
М. Калиджиури
️️️️
Р. Забавник
Замена
Р. Юнссон
️️️️
П. Ирачек
Замена
К. Треш
️️️️
М. Хасебе
Замена
С. Аллагуи
️️️️
А. Иваншиц
Желтая карточка
А. Мадлунг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
8
Радослав Забавник
ЛЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
3
Зденек Поспех
ПЗ
23
Андреас Иваншиц
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
10
Мохаммед Зидан
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
8
Петр Ирачек
ЛП
4
Марсель Шефер
ЦП
8
Ян Полак
ЦП
21
Ашкан Дежага
ПП
9
Марио Манджукич
ЦФ
20
Виейринья
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Майнц
33
Хайнц Мюллер
ВР
30
Малик Фатхи
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
33
Марко Калиджиури
ЦП
10
Юнус Малли
АП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Вольфсбург
1
Марвин Хитц
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
10
Расмус Юнссон
ЛП
7
Жозуэ
ОП
28
Кристиан Треш
ЦП
11
Хасан Салихамиджич
ПП
13
Джованни Сио
ЦФ
4-3-3
28
Веткло
8
Забавник
27
Кирхгофф
4
Новески
3
Поспех
23
Иваншиц
19
Сото
8
Полански
11
Салаи
13
Чупо-Мотинг
10
Зидан
4-4-2
16
Бенальо
20
Хасебе
39
Мадлунг
23
Русс
13
Родригес
21
Дежага
4
Шефер
8
Полак
8
Ирачек
20
Виейринья
9
Манджукич
8
Полански
14
Баумгартлингер
14
Баумгартлингер
8
Полански
8
Забавник
33
Калиджиури
33
Калиджиури
8
Забавник
23
Иваншиц
9
Аллагуи
9
Аллагуи
23
Иваншиц
8
Ирачек
10
Юнссон
10
Юнссон
8
Ирачек
20
Хасебе
28
Треш
28
Треш
20
Хасебе
Остались в запасе
Майнц
Вольфсбург
33
Хайнц Мюллер
ВР
30
Малик Фатхи
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
10
Юнус Малли
АП
Главный тренер
Томас Тухель
1
Марвин Хитц
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
7
Жозуэ
ОП
11
Хасан Салихамиджич
ПП
13
Джованни Сио
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Остались в запасе
33
Хайнц Мюллер
ВР
30
Малик Фатхи
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
10
Юнус Малли
АП
Остались в запасе
1
Марвин Хитц
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
7
Жозуэ
ОП
11
Хасан Салихамиджич
ПП
13
Джованни Сио
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Феликс Магат
Статистика матча Майнц - Вольфсбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Стадион:
Брюхвег
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