Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Аугсбург
Вольфсбург - Аугсбург: обзор матча 14 апреля 2012
Вольфсбург
14.04.2012, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
1 : 2
Завершен
Аугсбург
27'
П. Хельмес
13'
Т. Оэрль
88'
С. Лангкамп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Аугсбург
ГОЛ! 1:2!
С. Лангкамп
Пас отдал
А. Беллингаузен
Замена
К. Треш
️️️️
Я. Полак
Замена
Д. Райнхардт
️️️️
А. Беллингаузен
Замена
С. Полтер
️️️️
Д. Сио
Желтая карточка
Д. Бенальо
Замена
Я. Моравек
️️️️
Д. Байер
Желтая карточка
П. Хельмес
Замена
Э. Синкала
️️️️
Х. Хосогаи
Замена
Д. Сио
️️️️
П. Ирачек
+1
Желтая карточка
А. Беллингаузен
Желтая карточка
М. Манджукич
ГОЛ! 1:1!
П. Хельмес
Пас отдал
М. Манджукич
20'
Желтая карточка
Д. Байер
13'
ГОЛ! 0:1!
Т. Оэрль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
8
Петр Ирачек
ЛП
8
Ян Полак
ЦП
4
Марсель Шефер
ЦП
9
Марио Манджукич
ЦФ
20
Виейринья
ЦФ
10
Патрик Хельмес
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Аугсбург
1
Симон Йенцш
ВР
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
11
Аксель Беллингаузен
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
17
Тобиас Вернер
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
8
Лоренцо Давидс
ЦП
20
Торстен Оэрль
ЦФ
Главный тренер
Йос Лухукай
Вольфсбург
1
Марвин Хитц
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
7
Жозуэ
ОП
28
Кристиан Треш
ЦП
11
Хасан Салихамиджич
ПП
13
Джованни Сио
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Аугсбург
30
Мохамед Амзиф
ВР
3
Джибрил Санко
ЦЗ
5
Доминик Райнхардт
ЦЗ
23
Эндрю Синкала
ЦП
8
Марсель Ндженг
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
11
Нандо Рафаэль
ЦФ
4-3-3
16
Бенальо
13
Родригес
39
Мадлунг
23
Русс
20
Хасебе
8
Ирачек
4
Шефер
8
Полак
10
Хельмес
20
Виейринья
9
Манджукич
4-5-1
1
Йенцш
2
Верхаг
18
Кальсен-Бракер
4
Лангкамп
21
Хосогаи
11
Беллингаузен
17
Вернер
10
Байер
8
Давидс
10
Ку Чжа-Чеол
20
Оэрль
8
Полак
28
Треш
28
Треш
8
Полак
8
Ирачек
13
Сио
13
Сио
8
Ирачек
Сио
91
Полтер
91
Полтер
Сио
21
Хосогаи
23
Синкала
23
Синкала
21
Хосогаи
11
Беллингаузен
5
Райнхардт
5
Райнхардт
11
Беллингаузен
10
Байер
30
Моравек
30
Моравек
10
Байер
Остались в запасе
Вольфсбург
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
7
Жозуэ
ОП
11
Хасан Салихамиджич
ПП
Главный тренер
Феликс Магат
3
Джибрил Санко
ЦЗ
11
Нандо Рафаэль
ЦФ
8
Марсель Ндженг
ЦП
30
Мохамед Амзиф
ВР
Главный тренер
Йос Лухукай
Остались в запасе
1
Марвин Хитц
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
7
Жозуэ
ОП
11
Хасан Салихамиджич
ПП
Остались в запасе
3
Джибрил Санко
ЦЗ
11
Нандо Рафаэль
ЦФ
8
Марсель Ндженг
ЦП
30
Мохамед Амзиф
ВР
Главный тренер
Феликс Магат
Главный тренер
Йос Лухукай
Статистика матча Вольфсбург - Аугсбург
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Стадион:
Фольксваген
Новости команд
Все
Вольфсбург
Аугсбург
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Фрайбурга» и «Вольфсбурга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Фрайбурга» и «Вольфсбурга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Два раза едва не умерший на поле Эриксен остался без клуба
23 сентября
«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Эриксен продолжит карьеру, несмотря на риск умереть на поле
10 июля
7
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Сонненхоф Гросаспаха» и «Аугсбурга» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Аугсбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+