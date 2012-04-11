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Ганновер-96 - Вольфсбург
Ганновер-96 - Вольфсбург: обзор матча 11 апреля 2012
Ганновер-96
11.04.2012, среда, 22:00
Германия. Бундеслига, 30 тур
2 : 0
Завершен
Вольфсбург
44'
М. Диуф
77'
Д. Я Конан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Вольфсбург
Замена
М. Штоппелькамп
️️️️
Я. Шлаудрафф
Замена
К. Треш
️️️️
Я. Полак
Замена
Э. Погатец
️️️️
М. Эггиманн
ГОЛ! 2:0!
Д. Я Конан
Пас отдал
Я. Шлаудрафф
Замена
С. Полтер
️️️️
А. Дежага
Замена
К. Шульц
️️️️
М. Диуф
Желтая карточка
Ф. Лопес
Замена
Д. Сио
️️️️
П. Ирачек
ГОЛ! 1:0!
М. Диуф
Пас отдал
Я. Шлаудрафф
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
6
Стивен Черундоло
ЛЗ
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
5
Карим Хагги
ЦЗ
13
Ян Шлаудрафф
ПЗ
24
Кристиан Пандер
ЛП
18
Сержиу Пинту
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
11
Дидье Я Конан
ЦФ
34
Константин Рауш
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
33
Фелипе Лопес
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
8
Петр Ирачек
ЛП
8
Ян Полак
ЦП
4
Марсель Шефер
ЦП
21
Ашкан Дежага
ПП
20
Виейринья
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Ганновер-96
14
Маркус Миллер
ВР
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
68
Алтын Лала
ОП
10
Мориц Штоппелькамп
ПП
9
Артур Собич
ЦФ
Вольфсбург
1
Марвин Хитц
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
7
Жозуэ
ОП
28
Кристиан Треш
ЦП
11
Хасан Салихамиджич
ПП
13
Джованни Сио
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
4-3-3
20
Цилер
6
Черундоло
5
Эггиманн
5
Хагги
13
Шлаудрафф
24
Пандер
24
Шмидебах
18
Пинту
92
Диуф
34
Рауш
11
Конан
4-4-2
16
Бенальо
20
Хасебе
33
Лопес
23
Русс
13
Родригес
21
Дежага
8
Полак
4
Шефер
8
Ирачек
9
Манджукич
20
Виейринья
92
Диуф
19
Шульц
19
Шульц
92
Диуф
5
Эггиманн
2
Погатец
2
Погатец
5
Эггиманн
13
Шлаудрафф
10
Штоппелькамп
10
Штоппелькамп
13
Шлаудрафф
8
Полак
28
Треш
28
Треш
8
Полак
8
Ирачек
13
Сио
13
Сио
8
Ирачек
21
Дежага
91
Полтер
91
Полтер
21
Дежага
Остались в запасе
Ганновер-96
Вольфсбург
14
Маркус Миллер
ВР
23
Софиан Шахед
ПЗ
68
Алтын Лала
ОП
9
Артур Собич
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
1
Марвин Хитц
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
7
Жозуэ
ОП
11
Хасан Салихамиджич
ПП
Главный тренер
Феликс Магат
Остались в запасе
14
Маркус Миллер
ВР
23
Софиан Шахед
ПЗ
68
Алтын Лала
ОП
9
Артур Собич
ЦФ
Остались в запасе
1
Марвин Хитц
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
7
Жозуэ
ОП
11
Хасан Салихамиджич
ПП
Главный тренер
Мирко Сломка
Главный тренер
Феликс Магат
Статистика матча Ганновер-96 - Вольфсбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
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