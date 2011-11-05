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Боруссия Д - Вольфсбург
Боруссия Д - Вольфсбург: обзор матча 05 ноября 2011
Боруссия Д
05.11.2011, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
5 : 1
Завершен
Вольфсбург
12'
М. Гетце
45'
С. Кагава
61'
С. Бендер
66'
Р. Левандовски
78'
М. Гетце
60'
А. Глеб
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Вольфсбург
Желтая карточка
Х. Салихамиджич
ГОЛ! 5:1!
М. Гетце
Пас отдал
Л. Пищек
Желтая карточка
Крис
Замена
Л. Барриос
️️️️
Р. Левандовски
Желтая карточка
К. Гросскройц
Замена
С. Кель
️️️️
М. Ляйтнер
ГОЛ! 4:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
С. Кагава
ГОЛ! 3:1!
С. Бендер
Пас отдал
Л. Пищек
ГОЛ! 2:1!
А. Глеб
Пас отдал
К. Треш
Замена
Р. Юнссон
️️️️
П. Окс
Замена
Ф. Сантана
️️️️
Н. Суботич
ГОЛ! 2:0!
С. Кагава
Пас отдал
Р. Левандовски
Желтая карточка
К. Треш
Замена
А. Глеб
️️️️
Я. Полак
15'
Желтая карточка
Я. Полак
ГОЛ! 1:0!
М. Гетце
Пас отдал
С. Кагава
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
27
Марио Гетце
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
14
Крис
ЦЗ
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
7
Жозуэ
ОП
8
Ян Полак
ЦП
28
Кристиан Треш
ЦП
11
Хасан Салихамиджич
ПП
21
Ашкан Дежага
ПП
2
Патрик Окс
ПП
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
22
Патрик Овомойела
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
5
Себастьян Кель
ОП
16
Якуб Блащиковски
ПП
10
Лукас Барриос
ЦФ
Вольфсбург
12
Андре Ленц
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
10
Расмус Юнссон
ЛП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
11
Александр Глеб
ЦП
10
Патрик Хельмес
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Вайденфеллер
15
Хуммельс
3
Суботич
5
Бендер
29
Шмельцер
26
Пищек
6
Гросскройц
78
Ляйтнер
27
Гетце
10
Кагава
9
Левандовски
3-1-5-1
16
Бенальо
14
Крис
16
Кириакос
4
Шефер
7
Жозуэ
2
Окс
21
Дежага
8
Полак
28
Треш
11
Салихамиджич
9
Манджукич
3
Суботич
28
Сантана
28
Сантана
3
Суботич
78
Ляйтнер
5
Кель
5
Кель
78
Ляйтнер
9
Левандовски
10
Барриос
10
Барриос
9
Левандовски
2
Окс
10
Юнссон
10
Юнссон
2
Окс
8
Полак
11
Глеб
11
Глеб
8
Полак
Остались в запасе
Боруссия Д
Вольфсбург
14
Иван Перишич
ЛВ
22
Митчелл Лангерак
ВР
22
Патрик Овомойела
ПЗ
16
Якуб Блащиковски
ПП
Главный тренер
Юрген Клопп
20
Макото Хасебе
ЦЗ
12
Андре Ленц
ВР
23
Марко Русс
ЦЗ
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
10
Патрик Хельмес
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Остались в запасе
14
Иван Перишич
ЛВ
22
Митчелл Лангерак
ВР
22
Патрик Овомойела
ПЗ
16
Якуб Блащиковски
ПП
Остались в запасе
20
Макото Хасебе
ЦЗ
12
Андре Ленц
ВР
23
Марко Русс
ЦЗ
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
10
Патрик Хельмес
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Феликс Магат
Статистика матча Боруссия Д - Вольфсбург
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
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