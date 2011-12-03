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Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Майнц
Вольфсбург - Майнц: обзор матча 03 декабря 2011
Вольфсбург
03.12.2011, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
2 : 2
Завершен
Майнц
10'
М. Манджукич
41'
Я. Кирхгофф (АГ)
70'
А. Иваншиц (П)
81'
Э. Чупо-Мотинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Майнц
Замена
Б. Тэлке
️️️️
Х. Салихамиджич
Вторая желтая
М. Хасебе
ГОЛ! 2:2!
Э. Чупо-Мотинг
Пас отдал
Э. Сото
Замена
Р. Юнссон
️️️️
А. Дежага
Замена
М. Гавранович
️️️️
Н. Мюллер
Желтая карточка
М. Хасебе
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Иваншиц
Желтая карточка
Д. Бенальо
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
С. Аллагуи
Замена
П. Окс
️️️️
К. Чжа-Чеол
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Я. Кирхгофф
Желтая карточка
С. Аллагуи
Замена
Ю. Малли
️️️️
М. Калиджиури
ГОЛ! 1:0!
М. Манджукич
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
14
Крис
ЦЗ
7
Жозуэ
ОП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
28
Кристиан Треш
ЦП
21
Ашкан Дежага
ПП
11
Хасан Салихамиджич
ПП
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
30
Малик Фатхи
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
3
Зденек Поспех
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
9
Николай Мюллер
ЦП
33
Марко Калиджиури
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Вольфсбург
12
Андре Ленц
ВР
22
Бьярне Тэлке
ЦЗ
10
Расмус Юнссон
ЛП
11
Александр Глеб
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
2
Патрик Окс
ПП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Майнц
33
Хайнц Мюллер
ВР
2
Бо Свенссон
ЦЗ
34
Фабиан Шонхайм
ЦП
10
Юнус Малли
АП
11
Энтони Уджа
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
4-1-4-1
16
Бенальо
4
Шефер
39
Мадлунг
14
Крис
20
Хасебе
7
Жозуэ
21
Дежага
10
Ку Чжа-Чеол
28
Треш
11
Салихамиджич
9
Манджукич
4-1-4-1
28
Веткло
3
Поспех
30
Фатхи
26
Бунгерт
27
Кирхгофф
14
Баумгартлингер
33
Калиджиури
23
Иваншиц
19
Сото
9
Мюллер
9
Аллагуи
11
Салихамиджич
22
Тэлке
22
Тэлке
11
Салихамиджич
21
Дежага
10
Юнссон
10
Юнссон
21
Дежага
10
Ку Чжа-Чеол
2
Окс
2
Окс
10
Ку Чжа-Чеол
33
Калиджиури
10
Малли
10
Малли
33
Калиджиури
9
Мюллер
19
Гавранович
19
Гавранович
9
Мюллер
9
Аллагуи
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
9
Аллагуи
Остались в запасе
Вольфсбург
Майнц
12
Андре Ленц
ВР
11
Александр Глеб
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
33
Хайнц Мюллер
ВР
2
Бо Свенссон
ЦЗ
34
Фабиан Шонхайм
ЦП
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
12
Андре Ленц
ВР
11
Александр Глеб
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Остались в запасе
33
Хайнц Мюллер
ВР
2
Бо Свенссон
ЦЗ
34
Фабиан Шонхайм
ЦП
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Вольфсбург - Майнц
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Стадион:
Фольксваген
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