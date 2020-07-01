Goal: «Бавария» не смогла договориться с Алабой о продлении контракта

«Бавария» не может достигнуть соглашения о продлении контракта с защитником Давидом Алабой.

Как сообщает Goal, последняя встреча членов правления клуба Карла-Хайнца Румменигге и Хасана Саихамиджича с агентом игрока Пини Захави не дала результатов. Одна из причин – слишком высокие требования Алабы по зарплате. Австриец запросил у мюнхенского клуба 15 миллионов евро в год плюс бонусы.

Сам Алаба, в случае неудачи переговоров по продлению контракта с «Баварией», предпочел был продолжить карьеру в Испании, где им интересуются «Реал» и «Барселона».