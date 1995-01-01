Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    2 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    3 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?

    Goal: «Бавария» не смогла договориться с Алабой о продлении контракта

    «Бавария» не может достигнуть соглашения о продлении контракта с защитником Давидом Алабой.

    Как сообщает Goal, последняя встреча членов правления клуба Карла-Хайнца Румменигге и Хасана Саихамиджича с агентом игрока Пини Захави не дала результатов. Одна из причин – слишком высокие требования Алабы по зарплате. Австриец запросил у мюнхенского клуба 15 миллионов евро в год плюс бонусы.

    Сам Алаба, в случае неудачи переговоров по продлению контракта с «Баварией», предпочел был продолжить карьеру в Испании, где им интересуются «Реал» и «Барселона».

    • На рынке игрок стоит 52 миллиона евро.
    • Австриец выступает за «Баварию» с 2009 года.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:38
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77501
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru