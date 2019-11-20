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Покеттино может возглавить «Баварию» по окончании сезона

20 ноября 2019, 18:24
11

«Бавария» рассматривает возможность подписания контракта с бывшим тренером «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино.

Немецкий клуб может назначить 47-летнего аргентинца летом, сообщает Sports.ru со ссылкой на Bild. При этом и.о. главного тренера Ханс-Дитер Флик доработает сезон. За это время Покеттино мог бы изучить немецкий язык, что крайне важно для «Баварии».

Спортивный директор мюнхенцев Хасан Салихамиджич высоко оценивает Покеттино, по неподтвержденной информации, они уже провели беседу.

  • Покеттино возглавлял «Тоттенхэм» с 27 мая 2014 года.
  • Под его руководством лондонский клуб не выиграл ни одного трофея.
  • Наивысшее достижение «Тоттенхэма» при Покеттино – выход в финал Лиги чемпионов-2018/19, где команда проиграла «Ливерпулю» (0:2).

Поккетино уволен из «Тоттенхэма»


Источник: Sports.ru
Англия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Бавария Тоттенхэм Салихамиджич Хасан Почеттино Маурисио
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BlackMurder
1574265223
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Ass_09
1574280570
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