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    Поккетино уволен из «Тоттенхэма»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино покинул занимаемую должность.

    Как сообщает пресс-служба клуба, владелец Даниэль Леви принял это решение в связи с неудовлетворительными результатами команды в текущем сезоне. После 12 сыгранных туров «Тоттенхэм» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав в общей сложности 14 очков.

    • Покеттино возглавлял «Тоттенхэм» с 27 мая 2014 года.
    • Под его руководством лондонский клуб не выиграл ни одного трофея.
    • Наивысшее достижение «Тоттенхэма» при Покеттино – выход в финал Лиги чемпионов-2018/19, где команда проиграла «Ливерпулю» (0:2).

    Источник: твиттер «Тоттенхэма»

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    Сегодня, 22:42
    Комментарии7
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      Рейтинг: +759

      LOKOfanatik19 21 минуту назад

      Вау, Леви, надеюсь ты хорошо подумал. А ведь мог и Бабла поднять, отпусти его ранее в МЮ или Реал. Мда.... Интересно, куда теперь? Заменит Зизу ?

      2
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      Рейтинг: +8756

      Cules2013 21 минуту назад

      Не то, чтобы не было повода, но всё равно как-кто неожиданно. Так долго и упорно строил команду, довёл до финала ЛЧ и... видимо это был рывок на морально-волевых и теперь команда откатилась назад к серым будням.
      Интересно куда теперь Почет, и кто его заменит.

      2
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      Рейтинг: +1870

      SarJr 22 минуты назад

      ах-ре-неть... на самом деле очень неожиданно, вот так, посреди матчей сборных... что ж, к этому шло и теперь интересно кто придет на его место

      2
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      Рейтинг: -69

      BARCLAYS_APL 23 минуты назад

      Эх как жалко М Ю не возьмет его не грамма не пожалели бы красивую скоростную игру делает вот премник САФ

      1
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      Рейтинг: +57

      Proker 28 минут назад

      Вау,вот это новость, думаю он найдет достойная место для себя, удачи.....

      2
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      Рейтинг: +6657

      батог 34 минуты назад

      Теперь Моур !

      1
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      Рейтинг: +222

      Lesha VV 36 минут назад

      Отличный тренер . Удачи !

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