В «Баварии» отреагировали на информацию об интересе к Кейну

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич рассказал, действительно ли мюнхенцы изучают возможность покупки форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

Сообщалось, что немцы в 2023 году сделают предложение по футболисту сборной Англии, если тот не продлит контракт с действующим клубом.

«Я не разговаривал с братом Кейна по поводу перехода. У нас восемь игроков на четыре позиции. Мы уверены в них», – сказал Салихамиджич.