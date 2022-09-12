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    В «Баварии» отреагировали на информацию об интересе к Кейну

    Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич рассказал, действительно ли мюнхенцы изучают возможность покупки форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

    Сообщалось, что немцы в 2023 году сделают предложение по футболисту сборной Англии, если тот не продлит контракт с действующим клубом.

    «Я не разговаривал с братом Кейна по поводу перехода. У нас восемь игроков на четыре позиции. Мы уверены в них», – сказал Салихамиджич.

    • В этом сезоне нападающий забил 5 голов в 7 матчах.
    • Рыночная стоимость Кейна – 90 миллионов евро.
    • Его контракт с «Тоттенхэмом» рассчитан до 2024 года.

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    Источник: Bayern & Germany

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