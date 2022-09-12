В «Баварии» отреагировали на информацию об интересе к Кейну

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич рассказал, действительно ли мюнхенцы изучают возможность покупки форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна.
Сообщалось, что немцы в 2023 году сделают предложение по футболисту сборной Англии, если тот не продлит контракт с действующим клубом.
«Я не разговаривал с братом Кейна по поводу перехода. У нас восемь игроков на четыре позиции. Мы уверены в них», – сказал Салихамиджич.
- В этом сезоне нападающий забил 5 голов в 7 матчах.
- Рыночная стоимость Кейна – 90 миллионов евро.
- Его контракт с «Тоттенхэмом» рассчитан до 2024 года.
Источник: Bayern & Germany