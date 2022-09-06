«Бавария» попытается купить Кейна в 2023 году, но при одном условии

Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн следующим летом может оказаться в «Баварии».
В подписании 29-летнего футболиста очень заинтересовано руководство мюнхенского клуба, в частности, генеральный директор Оливер Кан.
«Бавария» уже связывалась с агентом англичанина, чтобы сообщить ему о своих планах на 2023 год.
Немцы сделают предложение по Кейну, если тот не продлит контракт с «Тоттенхэмом», истекающий в июне 2024-го.
- В этом сезоне нападающий забил 5 голов в 6 матчах.
- Рыночная стоимость Кейна – 90 миллионов евро.
Источник: Bayern & Germany