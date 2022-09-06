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    «Бавария» попытается купить Кейна в 2023 году, но при одном условии

    Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн следующим летом может оказаться в «Баварии».

    В подписании 29-летнего футболиста очень заинтересовано руководство мюнхенского клуба, в частности, генеральный директор Оливер Кан.

    «Бавария» уже связывалась с агентом англичанина, чтобы сообщить ему о своих планах на 2023 год.

    Немцы сделают предложение по Кейну, если тот не продлит контракт с «Тоттенхэмом», истекающий в июне 2024-го.

    • В этом сезоне нападающий забил 5 голов в 6 матчах.
    • Рыночная стоимость Кейна – 90 миллионов евро.

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    Источник: Bayern & Germany

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    06.09.2022 13:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2503

      Чермындыр 11 часов назад

      Ну уже честно говоря настоп...ло это ваше "при одном условии"

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