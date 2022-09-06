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  • «Бавария» попытается купить Кейна в 2023 году, но при одном условии

«Бавария» попытается купить Кейна в 2023 году, но при одном условии

6 сентября 2022, 13:15
1

Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн следующим летом может оказаться в «Баварии».

В подписании 29-летнего футболиста очень заинтересовано руководство мюнхенского клуба, в частности, генеральный директор Оливер Кан.

«Бавария» уже связывалась с агентом англичанина, чтобы сообщить ему о своих планах на 2023 год.

Немцы сделают предложение по Кейну, если тот не продлит контракт с «Тоттенхэмом», истекающий в июне 2024-го.

  • В этом сезоне нападающий забил 5 голов в 6 матчах.
  • Рыночная стоимость Кейна – 90 миллионов евро.

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Источник: Bayern & Germany
Германия. Бундеслига Англия. Премьер-лига Бавария Тоттенхэм Кейн Гарри
Комментарии (1)
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Чермындыр
1662460782
Ну уже честно говоря настоп...ло это ваше "при одном условии"
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