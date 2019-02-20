Салихамиджич: «Бавария» показала командную игру топ-уровня

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич поделился впечатлениями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Встреча состоялась на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась со счетом 0:0.

«Мы провели хорошую игру. Парни выкладывались по максимуму, работали сосредоточенно. Возможно, в некоторые отрезки мы должны были больше атаковать, чтобы создать моменты. Даже за маленькие ошибки здесь наказывают. В обороне команда играла очень хладнокровно. Однако в ответном матче снова будет жарко. Мы довольны результатом, это была командная игра топ-уровня», – заявил Салихамиджич.