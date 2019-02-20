Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Салихамиджич: «Бавария» показала командную игру топ-уровня

    Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич поделился впечатлениями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Встреча состоялась на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась со счетом 0:0.

    «Мы провели хорошую игру. Парни выкладывались по максимуму, работали сосредоточенно. Возможно, в некоторые отрезки мы должны были больше атаковать, чтобы создать моменты. Даже за маленькие ошибки здесь наказывают. В обороне команда играла очень хладнокровно. Однако в ответном матче снова будет жарко. Мы довольны результатом, это была командная игра топ-уровня», – заявил Салихамиджич.

    • Ответный матч «Бавария» – «Ливерпуль» состоится 13 марта на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене.
    • Мюнхенцы вторые в чемпионате Германии.

    Источник: Официальный сайт «Баварии»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.02.2019 08:56
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 20 февраля 2019, 15:26

      Для Баварии все таки результат приемлемый.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +905

      VVadic 20 февраля 2019, 13:23

      Убогую игру топ уровня!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      Dimon702 20 февраля 2019, 12:33

      Бавария сушила, они все дни квадрат отрабатывали наверное, ливер в позиционке не о чем конечно, что бавария и доказала, по сути ливерпуль кроме прессинга ничего не умеет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2402

      SarJr 20 февраля 2019, 11:54

      если бы не бревно-мане, который с пары метров как всегда не может по воротам попасть, щас бы так про баварию не писали

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1382

      Fin035 20 февраля 2019, 09:57

      Бавария дома конечно очень сильна, но Клопп думаю припрятал запасной ключик, чтобы ее вскрыть!)

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11