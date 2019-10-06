«Бавария» не хочет отпускать Люку Эрнандеса в сборную Франции. Хотя он получил вызов на матчи отбора Евро-2020

«Бавария» не планирует отпускать защитника Люку Эрнандеса в расположение сборной Франции на предстоящие матчи отбора Евро-2020 с Исландией (11 октября) и Турцией (14 октября).

«Бавария» уведомит сборные о том, что некоторые игроки травмированы. Медицинский штаб выступит с соответствующим заявлением. Если у кого-то из игроков диагностировано повреждение, то он не будет использован в нуждах национальной команды», – заявил спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич, отвечая на вопрос об Эрнандесе.