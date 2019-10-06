«Бавария» не хочет отпускать Люку Эрнандеса в сборную Франции. Хотя он получил вызов на матчи отбора Евро-2020

«Бавария» не планирует отпускать защитника Люку Эрнандеса в расположение сборной Франции на предстоящие матчи отбора Евро-2020 с Исландией (11 октября) и Турцией (14 октября).
«Бавария» уведомит сборные о том, что некоторые игроки травмированы. Медицинский штаб выступит с соответствующим заявлением. Если у кого-то из игроков диагностировано повреждение, то он не будет использован в нуждах национальной команды», – заявил спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич, отвечая на вопрос об Эрнандесе.
- Эрнандес продолжает восстановление после травмы колена, полученной в матче 6-го тура Бундеслиги с «Падерборном» (3:2).
- Из-за повреждения 23-летний защитник уже пропустил два матча – с «Тоттенхэмом» (7:2) и «Хоффенхаймом» (1:2), но все же был вызван в сборную Франции.
- Эрнандес пополнил состав «Баварии» этим летом, перейдя из «Атлетико» за 80 млн евро. В текущем сезоне защитник сыграл в семи матчах во всех турнирах.