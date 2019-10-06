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    «Бавария» не хочет отпускать Люку Эрнандеса в сборную Франции. Хотя он получил вызов на матчи отбора Евро-2020

    «Бавария» не планирует отпускать защитника Люку Эрнандеса в расположение сборной Франции на предстоящие матчи отбора Евро-2020 с Исландией (11 октября) и Турцией (14 октября).

    «Бавария» уведомит сборные о том, что некоторые игроки травмированы. Медицинский штаб выступит с соответствующим заявлением. Если у кого-то из игроков диагностировано повреждение, то он не будет использован в нуждах национальной команды», – заявил спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич, отвечая на вопрос об Эрнандесе.

    • Эрнандес продолжает восстановление после травмы колена, полученной в матче 6-го тура Бундеслиги с «Падерборном» (3:2).
    • Из-за повреждения 23-летний защитник уже пропустил два матча – с «Тоттенхэмом» (7:2) и «Хоффенхаймом» (1:2), но все же был вызван в сборную Франции.
    • Эрнандес пополнил состав «Баварии» этим летом, перейдя из «Атлетико» за 80 млн евро. В текущем сезоне защитник сыграл в семи матчах во всех турнирах.

    Источник: Goal

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    06.10.2019 06:51
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