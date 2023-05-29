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    • Тухель прокомментировал увольнение Кана и Салихамиджича из «Баварии»

    Тухель прокомментировал увольнение Кана и Салихамиджича из «Баварии»

    Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался об отставке части клубного руководства.

    • В субботу были уволены генеральный директор Оливер Кан и спортивный директор Хасан Салихамиджич.
    • Это произошло в день 11-го подряд чемпионства команды из Мюнхена.
    • «Бавария» назначила Тухеля 24 марта.

    «Конечно, хотелось бы, чтобы все успокоилось и мы могли сосредоточиться на футболе.

    У нас впереди еще много работы. Мы должны играть быстрее, лучше и стабильнее.

    Мы хотим прибавить во всех аспектах. Нам нужно стать единым целым», – заявил Тухель.

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    Источник: Bayern & Germany

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