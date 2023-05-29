Тухель прокомментировал увольнение Кана и Салихамиджича из «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался об отставке части клубного руководства.

В субботу были уволены генеральный директор Оливер Кан и спортивный директор Хасан Салихамиджич.

Это произошло в день 11-го подряд чемпионства команды из Мюнхена.

«Бавария» назначила Тухеля 24 марта.

«Конечно, хотелось бы, чтобы все успокоилось и мы могли сосредоточиться на футболе.

У нас впереди еще много работы. Мы должны играть быстрее, лучше и стабильнее.

Мы хотим прибавить во всех аспектах. Нам нужно стать единым целым», – заявил Тухель.