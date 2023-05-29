Тухель прокомментировал увольнение Кана и Салихамиджича из «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался об отставке части клубного руководства.
- В субботу были уволены генеральный директор Оливер Кан и спортивный директор Хасан Салихамиджич.
- Это произошло в день 11-го подряд чемпионства команды из Мюнхена.
- «Бавария» назначила Тухеля 24 марта.
«Конечно, хотелось бы, чтобы все успокоилось и мы могли сосредоточиться на футболе.
У нас впереди еще много работы. Мы должны играть быстрее, лучше и стабильнее.
Мы хотим прибавить во всех аспектах. Нам нужно стать единым целым», – заявил Тухель.
Источник: Bayern & Germany