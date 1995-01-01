Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    3 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?

    Bild: Клозе согласился стать помощником Флика в «Баварии» со следующего сезона

    Бывший нападающий сборной Германии Мирослав Клозе близок к тому, чтобы в следующем сезоне стать ассистентом главного тренера «Баварии» Ханса-Дитера Флика.

    Клозе и Флик достигли соглашения, что экс-форвард войдет в тренерский штаб первой команды «Баварии» с лета этого года. Сейчас Клозе тренирует юношескую команду мюнхенского клуба. Теперь его кандидатуру должен одобрить спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич.

    • Клозе выступал за мюнхенцев с 2007 по 2011 год. За четыре сезона он забил 53 гола в 150 матчах.
    • Спортсмен – лучший бомбардир чемпионатов мира (16 мячей). Он также занимает первое место среди бомбардиров сборной Германии (71 гол).

    Источник: Bild

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:31
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76147
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru