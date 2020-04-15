Bild: Клозе согласился стать помощником Флика в «Баварии» со следующего сезона

Бывший нападающий сборной Германии Мирослав Клозе близок к тому, чтобы в следующем сезоне стать ассистентом главного тренера «Баварии» Ханса-Дитера Флика.
Клозе и Флик достигли соглашения, что экс-форвард войдет в тренерский штаб первой команды «Баварии» с лета этого года. Сейчас Клозе тренирует юношескую команду мюнхенского клуба. Теперь его кандидатуру должен одобрить спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич.
- Клозе выступал за мюнхенцев с 2007 по 2011 год. За четыре сезона он забил 53 гола в 150 матчах.
- Спортсмен – лучший бомбардир чемпионатов мира (16 мячей). Он также занимает первое место среди бомбардиров сборной Германии (71 гол).
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