Bild: Клозе согласился стать помощником Флика в «Баварии» со следующего сезона

Бывший нападающий сборной Германии Мирослав Клозе близок к тому, чтобы в следующем сезоне стать ассистентом главного тренера «Баварии» Ханса-Дитера Флика.

Клозе и Флик достигли соглашения, что экс-форвард войдет в тренерский штаб первой команды «Баварии» с лета этого года. Сейчас Клозе тренирует юношескую команду мюнхенского клуба. Теперь его кандидатуру должен одобрить спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич.