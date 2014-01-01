«Бавария» ответила на шутку «Спартака» про Мане и Соболева

Шутка Спартака совершенно без юмора, Салихамиджич правильно назвал её абсурдной, кто только придумывает их?
Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич отреагировал на шутку «Спартака» в твиттере.
Московский клуб высмеял предложение мюнхенцев, которые предложили «Ливерпулю» за Садио Мане 35 миллионов евро с учетом бонусов за три подряд «Золотых мяча» и три победы в Лиге чемпионов.
Твиттер «Спартака» опубликовал шуточное предложение «Баварии» по трансферу Александра Соболева:
- 1000 евро и бонусы:
- 10 млн евро в случае победы «Баварии» на Евровидении
- 15 млн евро в случае, если «МЮ» выиграет трофей
- 20 млн евро, если Лионель Месси перейдет в «Реал»
«Давайте так: «Ливерпуль» эти условия принял, поэтому не такие они уж и абсурдные», – сказал Салихамиджич.
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