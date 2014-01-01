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«Бавария» ответила на шутку «Спартака» про Мане и Соболева

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич отреагировал на шутку «Спартака» в твиттере.

Московский клуб высмеял предложение мюнхенцев, которые предложили «Ливерпулю» за Садио Мане 35 миллионов евро с учетом бонусов за три подряд «Золотых мяча» и три победы в Лиге чемпионов.

Твиттер «Спартака» опубликовал шуточное предложение «Баварии» по трансферу Александра Соболева:

  • 1000 евро и бонусы:
  • 10 млн евро в случае победы «Баварии» на Евровидении
  • 15 млн евро в случае, если «МЮ» выиграет трофей
  • 20 млн евро, если Лионель Месси перейдет в «Реал»

«Давайте так: «Ливерпуль» эти условия принял, поэтому не такие они уж и абсурдные», – сказал Салихамиджич.

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Источник: твиттер Bayern&Germany

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Сегодня, 20:31
Комментарии4
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    Рейтинг: +2862

    FRZZ 2 часа назад

    Шутка Спартака совершенно без юмора, Салихамиджич правильно назвал её абсурдной, кто только придумывает их?

    2
    Ответить
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    Рейтинг: +1025

    fakeid 3 часа назад

    пздц, в спартаке реально тупые рылы сидят в отделе соцсетей.

    4
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +436

    Salt-N-Pepa > fakeid 2 часа назад

    Прими таблетки, шизофреник

    3
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +11893

    DeStar 3 часа назад

    аххаха, годно)

    0
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