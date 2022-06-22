«Бавария» ответила на шутку «Спартака» про Мане и Соболева

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич отреагировал на шутку «Спартака» в твиттере.

Московский клуб высмеял предложение мюнхенцев, которые предложили «Ливерпулю» за Садио Мане 35 миллионов евро с учетом бонусов за три подряд «Золотых мяча» и три победы в Лиге чемпионов.

Твиттер «Спартака» опубликовал шуточное предложение «Баварии» по трансферу Александра Соболева:

1000 евро и бонусы:

10 млн евро в случае победы «Баварии» на Евровидении

15 млн евро в случае, если «МЮ» выиграет трофей

20 млн евро, если Лионель Месси перейдет в «Реал»

«Давайте так: «Ливерпуль» эти условия принял, поэтому не такие они уж и абсурдные», – сказал Салихамиджич.

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