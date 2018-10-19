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    Bild: Венгер сегодня возглавит «Баварию»

    На сегодня намечена пресс-конференция руководства «Баварии», на которой будут присутствовать председатель правления Карл-Хайнц Румменигге и спортивный директор Хасан Салихамиджич.

    По версии немецкого издания Bild, на ней будет объявлено о назначении нового главного тренера. Наиболее вероятным кандидатом считается Арсен Венгер.

    Ранее француз заявил, что планирует возобновить работу тренером с 1 января. Венгер в течение 22 лет возглавлял лондонский «Арсенал». Он ушел из клуба по окончании прошлого сезона.

    В текущем сезоне «Бавария» занимает шестое место в Бундеслиге, отставая от лидирующей дортмундской «Боруссии» на четыре очка.

    Источник: Bild

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    19.10.2018 10:07
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +67523

      portero 20 октября 2018, 07:12

      нужен ли он там?
      в немецких фирмах в в других странах документооборот и общение, всё на немецком, интерес , а Арсена тоже заставят немецкий учить или уже

      1
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      Рейтинг: +624

      juvseriy 19 октября 2018, 20:25

      Не ее тренер

      1
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 19 октября 2018, 15:54

      Если это произойдет ,будет интересно по наблюдать за игрой Баварии. Вот тогда будет видно ,право ли было руководство Баварии ,поставив у руля Ковача.

      5
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      Рейтинг: -205

      SKS6891 19 октября 2018, 13:43

      Только не это...

      1
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      Рейтинг: +7729

      mihail200606 19 октября 2018, 12:53

      На хрена он нужен им..

      2
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 19 октября 2018, 12:51

      Эпично, баварка в своё время просто насиловала Арсена каждый раз в ЛЧ, а теперь он может их возглавить, ахаха)) Ну что, Арсен хоть чемпионат наконец-то выиграет.

      3
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 19 октября 2018, 12:29

      Воооооо, Бавария закроет вопрос с тренером, на следующие 22 года

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      Рейтинг: +2214

      spam2009 19 октября 2018, 12:23

      Игроки основы баварии старые уже. Нужна молодая кровь. А Венгер как никто может раскрывать молодежь. Вот только дадут ли ему времени столько

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      Рейтинг: +2750

      BlackMurder 19 октября 2018, 11:40

      Это будет очень интересно, но в тоже время странно

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      Рейтинг: +473

      Файдаэн 19 октября 2018, 10:51

      Не можешь остановить "Баварию" - возглавь её.

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      Рейтинг: +2750

      BlackMurder > Файдаэн 19 октября 2018, 11:44

      Бавария щас слаба, нужны игроки, а наши все денег жалеют

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