Bild: Венгер сегодня возглавит «Баварию»

На сегодня намечена пресс-конференция руководства «Баварии», на которой будут присутствовать председатель правления Карл-Хайнц Румменигге и спортивный директор Хасан Салихамиджич.

По версии немецкого издания Bild, на ней будет объявлено о назначении нового главного тренера. Наиболее вероятным кандидатом считается Арсен Венгер.

Ранее француз заявил, что планирует возобновить работу тренером с 1 января. Венгер в течение 22 лет возглавлял лондонский «Арсенал». Он ушел из клуба по окончании прошлого сезона.

В текущем сезоне «Бавария» занимает шестое место в Бундеслиге, отставая от лидирующей дортмундской «Боруссии» на четыре очка.