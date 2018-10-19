Bild: Венгер сегодня возглавит «Баварию»

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На сегодня намечена пресс-конференция руководства «Баварии», на которой будут присутствовать председатель правления Карл-Хайнц Румменигге и спортивный директор Хасан Салихамиджич.
По версии немецкого издания Bild, на ней будет объявлено о назначении нового главного тренера. Наиболее вероятным кандидатом считается Арсен Венгер.
Ранее француз заявил, что планирует возобновить работу тренером с 1 января. Венгер в течение 22 лет возглавлял лондонский «Арсенал». Он ушел из клуба по окончании прошлого сезона.
В текущем сезоне «Бавария» занимает шестое место в Бундеслиге, отставая от лидирующей дортмундской «Боруссии» на четыре очка.