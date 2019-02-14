«Бавария» на матче «Аякс» – «Реал» просматривала Тальяфико

А зачем? Он уже немолодой, да и довольно слаб в сразу нескольких компонентах игры. Хороший игрок, но не уровень Баварии.
Защитник «Аякса» Николас Тальяфико интересен «Баварии». Футболиста просматривал представитель немецкого клуба во время первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала» (1:2), сообщили комментаторы встречи на «Матч ТВ».
Речь идет о спортивном директоре баварцев Хасане Салихамиджиче. Трансфер в немецкий клуб может состояться летом.
- Аргентинец играет в Амстердаме с прошлого года.
- Ранее Тальяфико выступал на родине за «Индепендьенте».
- Футболист вызывается в сборную Аргентины.