«Бавария» на матче «Аякс» – «Реал» просматривала Тальяфико

Защитник «Аякса» Николас Тальяфико интересен «Баварии». Футболиста просматривал представитель немецкого клуба во время первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала» (1:2), сообщили комментаторы встречи на «Матч ТВ».

Речь идет о спортивном директоре баварцев Хасане Салихамиджиче. Трансфер в немецкий клуб может состояться летом.