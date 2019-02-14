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    «Бавария» на матче «Аякс» – «Реал» просматривала Тальяфико

    Защитник «Аякса» Николас Тальяфико интересен «Баварии». Футболиста просматривал представитель немецкого клуба во время первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала» (1:2), сообщили комментаторы встречи на «Матч ТВ».

    Речь идет о спортивном директоре баварцев Хасане Салихамиджиче. Трансфер в немецкий клуб может состояться летом.

    • Аргентинец играет в Амстердаме с прошлого года.
    • Ранее Тальяфико выступал на родине за «Индепендьенте».
    • Футболист вызывается в сборную Аргентины.

    Источник: «Матч ТВ»

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    14.02.2019 06:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 14 февраля 2019, 07:51

      А зачем? Он уже немолодой, да и довольно слаб в сразу нескольких компонентах игры. Хороший игрок, но не уровень Баварии.

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