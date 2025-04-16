В футболе сплошь и рядом случаются ситуации, когда мяч улетает на трибуны. Это может произойти после неудачного удара футболиста, рикошета от защищающегося игрока, после соприкосновения с каркасом ворот. Прилетающий футбольный снаряд вызывает оживление у болельщиков, а многие думают о том, как забрать его в качестве сувенира с собой.

Делать этого мы не рекомендуем – лучше вернуть мяч стюардам. Можно перед возвратом сфотографироваться на память с мячом, но не более. Почему? Сейчас расскажем.

Где можно и где нельзя забирать «трофеи»

Если вы являетесь фанатом нескольких видов спорта, стоит разбираться, в каких из них можно забирать спортивный снаряд с трибун домой.

В отличие от баскетбольных или футбольных матчей, зрителям хоккейных поединков можно забирать с собой в качестве сувенира прилетевшую на трибуны шайбу. Никаких наказаний к болельщику, который стал обладателем маленького резинового диска, не применят. Если хотите безнаказанно разжиться сувениром, ходите на хоккей.

Другое дело – прилетевший к зрителям мяч во время футбольной баталии. Забирать мяч домой в таком случае не стоит. Это приравнивается к воровству и чревато конфликтом с представителями закона. Ведь футбольный инвентарь является собственностью стадиона, на котором играют команды, или организатора, который арендует арену для проведения игры.

Случаи воровства футбольных мячей во время матчей

Были времена, когда по стадиону во время матчей регулярно звучало объявление: если мяч попадет на трибуны, его нужно непременно вернуть в игру. Случаи, когда болельщики ловили мяч на трибуне и в дальнейшем выносили его, были и за границей, и на отечественных аренах.

Разборки по-британски

В 2012 году мяч пытались умыкнуть прямо с поля. Дело было в Манчестере, где “Манчестер Сити” в упорной борьбе вырвал чемпионский титул. «Горожанам» нужна была лишь победа, но к 92-й минуте они уступали «КПР» 1:2. Однако Джеко на 2-й и Агуэро на 4-й компенсированных минутах принесли «Сити» победу и чемпионство.

Прозвучал финальный свисток – и толпа болельщиков заполонила поле стадиона. Один из них, 17-летний хулиган, решил под шумок “реквизировать” счастливый снаряд, но не учел того, что у клуба на этот мяч свои планы. Руководство команды собиралось разместить снаряд в клубном музее. Благодаря видеокамерам, расположенным на стадионе, похитителя мяча вычислили и провели с ним беседу о вреде воровства. Мяч вернули, и он стал почетным экспонатом музея.

В 2016 году на игре Первой английской лиги между “Миллуоллом” и “Шеффилдом” улетевший на трибуны мяч прихватил с собой один из болельщиков, чтобы сделать подарок сыну. Уже на выходе со стадиона бдительные стюарды поймали воришку «на горячем», поставив об этом в известность полицейских. Для фаната футбольный вечер продолжился в полицейском участке, где ему пришлось провести несколько неприятных часов.

А в 2017 году в Шотландии встреча “Рейнджерс” – “Абердин” была остановлена на пару минут, после того как мяч, улетевший на трибуну, поймал болельщик хозяев и умудрился сбежать со стадиона. Но видеокамеры его зафиксировали. Еще одна неудача похитителя подстерегала в конце игры: его команда проиграла.

Удачное похищение

Бывали случаи, когда похищение мяча удавалось, и он занимал почетное место где-то в домашних покоях вора. Об одном случае, завершившемся для ловца не просто успешно, а еще и финансово выгодно, стоит рассказать отдельно. Этот эпизод получил название в честь удачливого похитителя мяча – испанского баскетболиста Паоло Коралла.

Шла серия пенальти в четвертьфинале Евро-2004 между Англией и Португалией. Знаменитый Дэвид Бэкхем запустил мяч с 11-метровой отметки на трибуны. На пути мяча внезапно оказался Паоло Коралл, который не растерялся: спрятал пойманный снаряд под футболку и без суеты покинул стадион.

Фокус удался. Дальше пошли финансово выгодные предложения. Так, английский таблоид предложил испанцу продать эксклюзивную вещь за 18 000 евро, но Паоло не стал торопиться.

Под названием “Позор Бэкхема” модель футбольного раритета “Ротейро” была выставлена на аукцион, где цена за лот достигала 10 млн евро. Но такая сумма была далека от реальной, и заявки с подобными предложениями аннулировались. В итоге, мяч на аукционе продали за 28 000 евро пожелавшему сохранить анонимность канадцу. Это, конечно, не 10 миллионов, но и не первоначальные 18 000.

Случай в Беларуси

В чемпионате Беларуси также случались кражи мячей. Например, инцидент произошел в 2023 году во время товарищеского поединка между ФК “Барановичи” и “Локомотивом”. Видеокамеры зафиксировали воришку, но вынести трофей ему удалось.

В соцсетях появилось объявление об инциденте с предупреждением о том, что видеоматериалы будут опубликованы на следующий день, а клуб “Барановичи” будет обращаться в правоохранительные органы. В скором времени в соцсетях объявился сам похититель с извинениями и с предложением вернуть мяч. О том, что было далее, не сообщается.