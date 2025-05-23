Послематчевые пенальти стали привычными в футболе. Эта серия ударов с отметки в 11 метров производятся, если в основное и дополнительное время была зафиксирована ничья. В большинстве случаев серии из 5 ударов от каждой команды хватает, чтобы определить победителя, но бывают исключения. Иногда болельщики становятся свидетелями драматических серий по несколько десятков ударов ударов.

Вспомним сегодня некоторые из рекордных серий послематчевых пенальти, вошедших в историю футбола.

Аргентинский рекорд прошлого века

Групповой этап Кубка России 2025 года проводится по следующей схеме: если фиксируется ничья, команды пробивают пенальти. Победитель игры в основное время завоевывает 3 очка, победитель по пенальти – 2, проигравший по пенальти – 1, проигравший в основное время – 0.

В 1988 году в чемпионате Аргентины применялась та же схема начисления очков. 20 ноября в 12-м туре аргентинского первенства играли “Аргентинос Хуниорс” и “Расинг”. 90 минут встречи принесли ничью 2:2, и команды били пенальти.

Неожиданно серия затянулась – да так, что был установлен рекорд XX века в послематчевых сериях! Команды пробили 44 раза, забили 39 мячей. Со счетом 20:19 победил “Аргентинос Хуниорс”.

Скандал в Доминикане

В 2005 году в Кубке Доминиканской Республики играли “Зебианс” и “Харлем Бомберс”. В серии пенальти после 5 произведенных ударов с точки обеими командами оконфузился судья встречи. Он почему-то посчитал следующий удар команды “Зебианс” решающим и после забитого мяча остановил встречу, присудив команде победу.

Возмущению игроков “Харлема” не было предела. Был подан протест, и через неделю команды снова вышли на поле, чтобы продолжить серию. Удача вновь была на стороне “Зебианса”, но уже без помощи судьи, предвосхитившего эту победу.

Серия в Кубке Лиги Англии

Серия из 30 пенальти случилась в матче 1/16 финала английского Кубка лиги 24 сентября 2014 г. между “Ливерпулем” и “Мидлсбро”. Основное время завершилось со счетом 1:1, в дополнительное команды забили друг другу еще по мячу.

В серии пенальти команды пробили по 15 раз в точки – со счетом 14:13 победу одержал “Ливерпуль”. Решающий промах допустил игрок “Мидлсбро” Альберт Адома.

Молодежный рекорд под эгидой УЕФА

Это случилось в полуфинале молодежного первенства Европы в 2007 году. Играли сборные Нидерландов и Англии. Основное время закончилось со счетом 1:1, овертайм не внес изменений.

Борьба в серии пенальти была драматичной. В итоге команды совершили по 16 ударов – со счетом 13:12 победу одержали голландцы. Решающий мяч забил Джанни Зейверлон.

После этой серии пенальти, которая стала самой длинной под эгидой УЕФА, “прогресс” сборной Англии в шутку отметил игрок главной сборной страны Стюарт Пирс. Он составе основной сборной вылетал с чемпионата мира 1990 года и Европы 1996 года как раз после серии пенальти, поэтому отметил, что молодежка на Евро-2007 продержалась аж до 32-го удара серии.

Турецкая серия

Матч турецких “Генчлербирлиги” и “Галатасарая” за Кубок страны состоялся 28 ноября 1996 года. 90 минут основного и 30 минут дополнительного времени не выявили победителя. При итоговом счете 1:1 была назначена серия пенальти.

Долгое время игроки отказывались уступать. “Генчлербирлиги” реализовал 17 ударов с точки, а “Галатасарай” забил 16 раз – 17-й удар потащил вратарь. После игры пресса разнесла вратаря «Галатасарая» Демирбаса, и вскоре он перешел в менее титулованную команду.

Победа по рейтингу

Эта драма продолжалась в общей сложности 3,5 часа. Игровое время матча предварительного этапа Кубка Франции сезона 1996/97 между командами “Оберне” и “Виттельсхейм” завершилось вничью. Началась серия пенальти, которая тоже не выявила победителя.

Команды пробили по 40 раз с 11-метровой отметки, забили по 30 мячей. И при счете 15:15 судья решил прервать поединок в связи с покрывающей поле темнотой. Рейтинг хозяев поля был ниже рейтинга “Виттельсхейма”, поэтому “Оберне” прошел в следующий раунд.

Не засчитанный детский рекорд

Это достижение не внесено ни в одну книгу рекордов, так как дело было в матче детских команд. В 1998 году в одном из детских турниров в Англии встречались “Микловер Лайтинг блю сокс” и “Челластон Бойз”. Ничейная игра продолжилась серией пенальти.

Итоговый счет по пенальти – 2:1. Кажется, все решилось довольно быстро? Но нет – на самом деле, две юные команды выполнили суммарно 66 ударов! Понятное дело, что дело не только в мастерстве вратарей.

Намибийская серия

В Кубке Намибии 2005 года играли “КК Пэлас” и “Сивикс”. После 120 минут игры был счет 2:2. Судьбу встречи должны были решить послематчевые пенальти.

Итоговый счет – 17:16 в пользу “КК Пэлас”, причем 15 ударов не реализованы. Нетрудно подсчитать, что всего команды били с точки 48 раз. О том, что испытали игроки, тренеры и зрители после завершения утомительной серии, неизвестно. А вот чиновник из федерации футбола страны Титус Кунамуэне по окончании серии заявил, что “...все испытали огромное облегчение”.

Перестрелка в Чехии

В рамках футбольного турнира регионального уровня в 2016 году встречались чешские команды “Батов 1930” и “Фриштак”. Ничейный исход матча предопределил серию одиннадцатиметровых.

Серия пенальти длилась 38 минут. За это время команды выполнили на двоих 52 удара. Итоговый результат – 22:21 в пользу “Батова”.

Израильский рекорд

На сегодняшний день результат этого матча считается рекордным в официальных соревнованиях под эгидой ФИФА. Все случилось 21 мая 2024 года в матче команд “Димона” и “Шимшон” израильской третьей лиги. Это был первый раунд плей-офф за выход во вторую лигу.

Всего команды выполнили 56 ударов. Итог – 23:22 в пользу “Димоны”.