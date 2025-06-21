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Календарь РПЛ на сезон 2025/2026

Полный календарь матчей Российской Премьер-Лиги на сезон 2025/2026. Первый тур стартует 18 июля, последний матч первого круга состоится 8 декабря. Команды вернутся после зимнего перерыва 27 февраля, второй круг стартует с 19 тура. Последний тур сезона запланирован на 17 мая.

1-й круг

1-й тур (18-21 июля 2025)

  • «Зенит» – «Ростов»

  • «Спартак» – «Динамо» (Махачкала)

  • «Динамо» – «Балтика»

  • «Локомотив» – «Сочи»

  • «Ахмат» – «Рубин»

  • «Торпедо» – ЦСКА

  • «Пари НН» – «Краснодар»

  • «Акрон» – «Крылья Советов»

2-й тур (25-28 июля 2025)

  • «Спартак» – «Балтика»

  • «Краснодар» – «Локомотив»

  • «Крылья Советов» – «Пари НН»

  • ЦСКА – «Ахмат»

  • «Динамо» – «Ростов»

  • «Торпедо» – «Динамо» (Махачкала)

  • «Рубин» – «Зенит»

  • «Сочи» – «Акрон»

3-й тур (1-4 августа 2025)

  • «Зенит» – ЦСКА

  • «Ростов» – «Крылья Советов»

  • «Краснодар» – «Динамо»

  • «Рубин» – «Сочи»

  • «Пари НН» – «Локомотив»

  • «Балтика» – «Торпедо»

  • «Динамо» (Махачкала) – «Ахмат»

  • «Акрон» – «Спартак»

4-й тур (8-11 августа 2025)

  • «Ростов» – «Пари НН»

  • «Крылья Советов» – «Балтика»

  • ЦСКА – «Рубин»

  • «Локомотив» – «Спартак»

  • «Ахмат» – «Зенит»

  • «Торпедо» – «Краснодар»

  • «Динамо» (Махачкала) – «Акрон»

  • «Сочи» – «Динамо»

5-й тур (15-18 августа 2025)

  • «Спартак» – «Зенит»

  • «Краснодар» – «Сочи»

  • «Динамо» – ЦСКА

  • «Ахмат» – «Крылья Советов»

  • «Рубин» – «Ростов»

  • «Пари НН» – «Динамо» (Махачкала)

  • «Балтика» – «Локомотив»

  • «Акрон» – «Торпедо»

6-й тур (22-25 августа 2025)

  • «Зенит» – «Динамо» (Махачкала)

  • «Крылья Советов» – «Краснодар»

  • ЦСКА – «Акрон»

  • «Динамо» – «Пари НН»

  • «Локомотив» – «Ростов»

  • «Торпедо» – «Ахмат»

  • «Рубин» – «Спартак»

  • «Сочи» – «Балтика»

7-й тур (29-31 августа 2025)

  • «Зенит» – «Пари НН»

  • «Спартак» – «Сочи»

  • «Ростов» – «Ахмат»

  • ЦСКА – «Краснодар»

  • «Локомотив» – «Крылья Советов»

  • «Торпедо» – «Рубин»

  • «Динамо» (Махачкала) – «Динамо»

  • «Акрон» – «Балтика»

8-й тур (12-15 сентября 2025)

  • «Ростов» – ЦСКА

  • «Краснодар» – «Акрон»

  • «Крылья Советов» – «Сочи»

  • «Динамо» – «Спартак»

  • «Ахмат» – «Локомотив»

  • «Рубин» – «Динамо» (Махачкала)

  • «Пари НН» – «Торпедо»

  • «Балтика» – «Зенит»

9-й тур (19-22 сентября 2025)

  • «Спартак» – «Крылья Советов»

  • «Краснодар» – «Зенит»

  • «Торпедо» – «Динамо»

  • «Пари НН» – «Ахмат»

  • «Балтика» – «Ростов»

  • «Динамо» (Махачкала) – «Локомотив»

  • «Акрон» – «Рубин»

  • «Сочи» – ЦСКА

10-й тур (26-29 сентября 2025)

  • «Зенит» – «Торпедо»

  • «Спартак» – «Пари НН»

  • «Ростов» – «Краснодар»

  • «Крылья Советов» – «Динамо»

  • ЦСКА – «Балтика»

  • «Локомотив» – «Рубин»

  • «Ахмат» – «Акрон»

  • «Динамо» (Махачкала) – «Сочи»

11-й тур (3-5 октября 2025)

  • «Краснодар» – «Ахмат»

  • ЦСКА – «Спартак»

  • «Динамо» – «Локомотив»

  • «Торпедо» – «Ростов»

  • «Рубин» – «Крылья Советов»

  • «Балтика» – «Динамо» (Махачкала)

  • «Акрон» – «Зенит»

  • «Сочи» – «Пари НН»

12-й тур (17-20 октября 2025)

  • «Спартак» – «Ростов»

  • «Крылья Советов» – «Торпедо»

  • «Динамо» – «Ахмат»

  • «Локомотив» – ЦСКА

  • «Рубин» – «Балтика»

  • «Пари НН» – «Акрон»

  • «Динамо» (Махачкала) – «Краснодар»

  • «Сочи» – «Зенит»

13-й тур (24-27 октября 2025)

  • «Зенит» – «Динамо»

  • «Спартак» – «Торпедо»

  • «Ростов» – «Динамо» (Махачкала)

  • «Краснодар» – «Рубин»

  • ЦСКА – «Крылья Советов»

  • «Ахмат» – «Сочи»

  • «Пари НН» – «Балтика»

  • «Акрон» – «Локомотив»

14-й тур (31 октября-3 ноября 2025)

  • «Зенит» – «Локомотив»

  • «Ростов» – «Акрон»

  • «Краснодар» – «Спартак»

  • ЦСКА – «Пари НН»

  • «Торпедо» – «Сочи»

  • «Рубин» – «Динамо»

  • «Балтика» – «Ахмат»

  • «Динамо» (Махачкала) – «Крылья Советов»

15-й тур (7-9 ноября 2025)

  • «Крылья Советов» – «Зенит»

  • «Динамо» – «Акрон»

  • «Локомотив» – «Торпедо»

  • «Ахмат» – «Спартак»

  • «Пари НН» – «Рубин»

  • «Балтика» – «Краснодар»

  • «Динамо» (Махачкала) – ЦСКА

  • «Сочи» – «Ростов»

16-й тур (21-24 ноября 2025)

  • «Спартак» – ЦСКА

  • «Крылья Советов» – «Ростов»

  • «Динамо» – «Динамо» (Махачкала)

  • «Локомотив» – «Краснодар»

  • «Торпедо» – «Балтика»

  • «Рубин» – «Ахмат»

  • «Пари НН» – «Зенит»

  • «Акрон» – «Сочи»

17-й тур (28 ноября-1 декабря 2025)

  • «Зенит» – «Рубин»

  • «Ростов» – «Локомотив»

  • «Краснодар» – «Крылья Советов»

  • ЦСКА – «Торпедо»

  • «Ахмат» – «Динамо»

  • «Балтика» – «Спартак»

  • «Акрон» – «Пари НН»

  • «Сочи» – «Динамо» (Махачкала)

18-й тур (5-8 декабря 2025)

  • «Зенит» – «Акрон»

  • «Спартак» – «Динамо»

  • «Ростов» – «Рубин»

  • «Краснодар» – ЦСКА

  • «Ахмат» – «Торпедо»

  • «Балтика» – «Крылья Советов»

  • «Динамо» (Махачкала) – «Пари НН»

  • «Сочи» – «Локомотив»

2-й тур

19-й тур (27 февраля-2 марта 2026)

  • «Зенит» – «Балтика»

  • «Краснодар» – «Ростов»

  • «Динамо» – «Крылья Советов»

  • «Локомотив» – «Пари НН»

  • «Ахмат» – ЦСКА

  • «Торпедо» – «Акрон»

  • «Динамо» (Махачкала) – «Рубин»

  • «Сочи» – «Спартак»

20-й тур (6-9 марта 2026)

  • «Спартак» – «Акрон»

  • «Ростов» – «Балтика»

  • «Крылья Советов» – «Динамо» (Махачкала)

  • ЦСКА – «Динамо»

  • «Локомотив» – «Ахмат»

  • «Торпедо» – «Зенит»

  • «Рубин» – «Краснодар»

  • «Пари НН» – «Сочи»

21-й тур (13-16 марта 2026)

  • «Зенит» – «Спартак»

  • «Ростов» – «Динамо»

  • «Рубин» – «Локомотив»

  • «Пари НН» – «Крылья Советов»

  • «Балтика» – ЦСКА

  • «Динамо» (Махачкала) – «Торпедо»

  • «Акрон» – «Ахмат»

  • «Сочи» – «Краснодар»

22-й тур (20-22 марта 2026)

  • «Краснодар» – «Пари НН»

  • «Крылья Советов» – «Рубин»

  • ЦСКА – «Динамо» (Махачкала)

  • «Динамо» – «Зенит»

  • «Локомотив» – «Акрон»

  • «Ахмат» – «Ростов»

  • «Торпедо» – «Спартак»

  • «Балтика» – «Сочи»

23-й тур (3-6 апреля 2026)

  • «Зенит» – «Крылья Советов»

  • «Спартак» – «Локомотив»

  • «Динамо» – «Торпедо»

  • «Ахмат» – «Краснодар»

  • «Пари НН» – «Ростов»

  • «Динамо» (Махачкала) – «Балтика»

  • «Акрон» – ЦСКА

  • «Сочи» – «Рубин»

24-й тур (10-13 апреля 2026)

  • «Зенит» – «Краснодар»

  • «Ростов» – «Спартак»

  • «Крылья Советов» – «Ахмат»

  • ЦСКА – «Сочи»

  • «Локомотив» – «Динамо» (Махачкала)

  • «Рубин» – «Торпедо»

  • «Балтика» – «Пари НН»

  • «Акрон» – «Динамо»

25-й тур (17-20 апреля 2026)

  • «Спартак» – «Ахмат»

  • «Ростов» – «Сочи»

  • «Краснодар» – «Балтика»

  • «Крылья Советов» – ЦСКА

  • «Торпедо» – «Локомотив»

  • «Рубин» – «Акрон»

  • «Пари НН» – «Динамо»

  • «Динамо» (Махачкала) – «Зенит»

26-й тур (21-23 апреля 2026)

  • «Спартак» – «Краснодар»

  • ЦСКА – «Ростов»

  • «Динамо» – «Рубин»

  • «Локомотив» – «Зенит»

  • «Ахмат» – «Балтика»

  • «Торпедо» – «Пари НН»

  • «Акрон» – «Динамо» (Махачкала)

  • «Сочи» – «Крылья Советов»

27-й тур (24-27 апреля 2026)

  • «Зенит» – «Ахмат»

  • «Ростов» – «Торпедо»

  • «Краснодар» – «Динамо» (Махачкала)

  • «Крылья Советов» – «Локомотив»

  • «Динамо» – «Сочи»

  • «Рубин» – ЦСКА

  • «Пари НН» – «Спартак»

  • «Балтика» – «Акрон»

28-й тур (1-4 мая 2026)

  • «Крылья Советов» – «Спартак»

  • ЦСКА – «Зенит»

  • «Локомотив» – «Динамо»

  • «Ахмат» – «Пари НН»

  • «Балтика» – «Рубин»

  • «Динамо» (Махачкала) – «Ростов»

  • «Акрон» – «Краснодар»

  • «Сочи» – «Торпедо»

29-й тур (8-11 мая 2026)

  • «Зенит» – «Сочи»

  • «Спартак» – «Рубин»

  • «Динамо» – «Краснодар»

  • «Локомотив» – «Балтика»

  • «Ахмат» – «Динамо» (Махачкала)

  • «Торпедо» – «Крылья Советов»

  • «Пари НН» – ЦСКА

  • «Акрон» – «Ростов»

30-й тур (17 мая 2026)

  • «Ростов» – «Зенит»

  • «Краснодар» – «Торпедо»

  • «Крылья Советов» – «Акрон»

  • ЦСКА – «Локомотив»

  • «Рубин» – «Пари НН»

  • «Балтика» – «Динамо»

  • «Динамо» (Махачкала) – «Спартак»

  • «Сочи» – «Ахмат»

Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Зенит Динамо Ростов Локомотив Акрон Торпедо Пари НН Рубин Краснодар Динамо Махачкала Ахмат Сочи Крылья Советов
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