Календарь РПЛ на сезон 2025/2026

Полный календарь матчей Российской Премьер-Лиги на сезон 2025/2026. Первый тур стартует 18 июля, последний матч первого круга состоится 8 декабря. Команды вернутся после зимнего перерыва 27 февраля, второй круг стартует с 19 тура. Последний тур сезона запланирован на 17 мая.

1-й круг

1-й тур (18-21 июля 2025)

2-й тур (25-28 июля 2025)

«Спартак» – «Балтика»

«Краснодар» – «Локомотив»

«Крылья Советов» – «Пари НН»

ЦСКА – «Ахмат»

«Динамо» – «Ростов»

«Торпедо» – «Динамо» (Махачкала)

«Рубин» – «Зенит»

«Сочи» – «Акрон»

3-й тур (1-4 августа 2025)

«Зенит» – ЦСКА

«Ростов» – «Крылья Советов»

«Краснодар» – «Динамо»

«Рубин» – «Сочи»

«Пари НН» – «Локомотив»

«Балтика» – «Торпедо»

«Динамо» (Махачкала) – «Ахмат»

«Акрон» – «Спартак»

4-й тур (8-11 августа 2025)

«Ростов» – «Пари НН»

«Крылья Советов» – «Балтика»

ЦСКА – «Рубин»

«Локомотив» – «Спартак»

«Ахмат» – «Зенит»

«Торпедо» – «Краснодар»

«Динамо» (Махачкала) – «Акрон»

«Сочи» – «Динамо»

5-й тур (15-18 августа 2025)

«Спартак» – «Зенит»

«Краснодар» – «Сочи»

«Динамо» – ЦСКА

«Ахмат» – «Крылья Советов»

«Рубин» – «Ростов»

«Пари НН» – «Динамо» (Махачкала)

«Балтика» – «Локомотив»

«Акрон» – «Торпедо»

6-й тур (22-25 августа 2025)

«Зенит» – «Динамо» (Махачкала)

«Крылья Советов» – «Краснодар»

ЦСКА – «Акрон»

«Динамо» – «Пари НН»

«Локомотив» – «Ростов»

«Торпедо» – «Ахмат»

«Рубин» – «Спартак»

«Сочи» – «Балтика»

7-й тур (29-31 августа 2025)

8-й тур (12-15 сентября 2025)

9-й тур (19-22 сентября 2025)

«Спартак» – «Крылья Советов»

«Краснодар» – «Зенит»

«Торпедо» – «Динамо»

«Пари НН» – «Ахмат»

«Балтика» – «Ростов»

«Динамо» (Махачкала) – «Локомотив»

«Акрон» – «Рубин»

«Сочи» – ЦСКА

10-й тур (26-29 сентября 2025)

11-й тур (3-5 октября 2025)

«Краснодар» – «Ахмат»

ЦСКА – «Спартак»

«Динамо» – «Локомотив»

«Торпедо» – «Ростов»

«Рубин» – «Крылья Советов»

«Балтика» – «Динамо» (Махачкала)

«Акрон» – «Зенит»

«Сочи» – «Пари НН»

12-й тур (17-20 октября 2025)

«Спартак» – «Ростов»

«Крылья Советов» – «Торпедо»

«Динамо» – «Ахмат»

«Локомотив» – ЦСКА

«Рубин» – «Балтика»

«Пари НН» – «Акрон»

«Динамо» (Махачкала) – «Краснодар»

«Сочи» – «Зенит»

13-й тур (24-27 октября 2025)

14-й тур (31 октября-3 ноября 2025)

15-й тур (7-9 ноября 2025)

«Крылья Советов» – «Зенит»

«Динамо» – «Акрон»

«Локомотив» – «Торпедо»

«Ахмат» – «Спартак»

«Пари НН» – «Рубин»

«Балтика» – «Краснодар»

«Динамо» (Махачкала) – ЦСКА

«Сочи» – «Ростов»

16-й тур (21-24 ноября 2025)

«Спартак» – ЦСКА

«Крылья Советов» – «Ростов»

«Динамо» – «Динамо» (Махачкала)

«Локомотив» – «Краснодар»

«Торпедо» – «Балтика»

«Рубин» – «Ахмат»

«Пари НН» – «Зенит»

«Акрон» – «Сочи»

17-й тур (28 ноября-1 декабря 2025)

«Зенит» – «Рубин»

«Ростов» – «Локомотив»

«Краснодар» – «Крылья Советов»

ЦСКА – «Торпедо»

«Ахмат» – «Динамо»

«Балтика» – «Спартак»

«Акрон» – «Пари НН»

«Сочи» – «Динамо» (Махачкала)

18-й тур (5-8 декабря 2025)

«Зенит» – «Акрон»

«Спартак» – «Динамо»

«Ростов» – «Рубин»

«Краснодар» – ЦСКА

«Ахмат» – «Торпедо»

«Балтика» – «Крылья Советов»

«Динамо» (Махачкала) – «Пари НН»

«Сочи» – «Локомотив»

2-й тур

19-й тур (27 февраля-2 марта 2026)

«Зенит» – «Балтика»

«Краснодар» – «Ростов»

«Динамо» – «Крылья Советов»

«Локомотив» – «Пари НН»

«Ахмат» – ЦСКА

«Торпедо» – «Акрон»

«Динамо» (Махачкала) – «Рубин»

«Сочи» – «Спартак»

20-й тур (6-9 марта 2026)

21-й тур (13-16 марта 2026)

22-й тур (20-22 марта 2026)

23-й тур (3-6 апреля 2026)

«Зенит» – «Крылья Советов»

«Спартак» – «Локомотив»

«Динамо» – «Торпедо»

«Ахмат» – «Краснодар»

«Пари НН» – «Ростов»

«Динамо» (Махачкала) – «Балтика»

«Акрон» – ЦСКА

«Сочи» – «Рубин»

24-й тур (10-13 апреля 2026)

«Зенит» – «Краснодар»

«Ростов» – «Спартак»

«Крылья Советов» – «Ахмат»

ЦСКА – «Сочи»

«Локомотив» – «Динамо» (Махачкала)

«Рубин» – «Торпедо»

«Балтика» – «Пари НН»

«Акрон» – «Динамо»

25-й тур (17-20 апреля 2026)

«Спартак» – «Ахмат»

«Ростов» – «Сочи»

«Краснодар» – «Балтика»

«Крылья Советов» – ЦСКА

«Торпедо» – «Локомотив»

«Рубин» – «Акрон»

«Пари НН» – «Динамо»

«Динамо» (Махачкала) – «Зенит»

26-й тур (21-23 апреля 2026)

«Спартак» – «Краснодар»

ЦСКА – «Ростов»

«Динамо» – «Рубин»

«Локомотив» – «Зенит»

«Ахмат» – «Балтика»

«Торпедо» – «Пари НН»

«Акрон» – «Динамо» (Махачкала)

«Сочи» – «Крылья Советов»

27-й тур (24-27 апреля 2026)

28-й тур (1-4 мая 2026)

29-й тур (8-11 мая 2026)

«Зенит» – «Сочи»

«Спартак» – «Рубин»

«Динамо» – «Краснодар»

«Локомотив» – «Балтика»

«Ахмат» – «Динамо» (Махачкала)

«Торпедо» – «Крылья Советов»

«Пари НН» – ЦСКА

«Акрон» – «Ростов»

30-й тур (17 мая 2026)