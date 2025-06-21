Календарь РПЛ на сезон 2025/2026

Полный календарь матчей Российской Премьер-Лиги на сезон 2025/2026. Первый тур стартует 18 июля, последний матч первого круга состоится 8 декабря. Команды вернутся после зимнего перерыва 27 февраля, второй круг стартует с 19 тура. Последний тур сезона запланирован на 17 мая.
1-й круг
1-й тур (18-21 июля 2025)
-
«Зенит» – «Ростов»
-
«Спартак» – «Динамо» (Махачкала)
-
«Динамо» – «Балтика»
-
«Локомотив» – «Сочи»
-
«Ахмат» – «Рубин»
-
«Торпедо» – ЦСКА
-
«Пари НН» – «Краснодар»
-
«Акрон» – «Крылья Советов»
2-й тур (25-28 июля 2025)
-
«Спартак» – «Балтика»
-
«Краснодар» – «Локомотив»
-
«Крылья Советов» – «Пари НН»
-
ЦСКА – «Ахмат»
-
«Динамо» – «Ростов»
-
«Торпедо» – «Динамо» (Махачкала)
-
«Рубин» – «Зенит»
-
«Сочи» – «Акрон»
3-й тур (1-4 августа 2025)
-
«Зенит» – ЦСКА
-
«Ростов» – «Крылья Советов»
-
«Краснодар» – «Динамо»
-
«Рубин» – «Сочи»
-
«Пари НН» – «Локомотив»
-
«Балтика» – «Торпедо»
-
«Динамо» (Махачкала) – «Ахмат»
-
«Акрон» – «Спартак»
4-й тур (8-11 августа 2025)
-
«Ростов» – «Пари НН»
-
«Крылья Советов» – «Балтика»
-
ЦСКА – «Рубин»
-
«Локомотив» – «Спартак»
-
«Ахмат» – «Зенит»
-
«Торпедо» – «Краснодар»
-
«Динамо» (Махачкала) – «Акрон»
-
«Сочи» – «Динамо»
5-й тур (15-18 августа 2025)
-
«Спартак» – «Зенит»
-
«Краснодар» – «Сочи»
-
«Динамо» – ЦСКА
-
«Ахмат» – «Крылья Советов»
-
«Рубин» – «Ростов»
-
«Пари НН» – «Динамо» (Махачкала)
-
«Балтика» – «Локомотив»
-
«Акрон» – «Торпедо»
6-й тур (22-25 августа 2025)
-
«Зенит» – «Динамо» (Махачкала)
-
«Крылья Советов» – «Краснодар»
-
ЦСКА – «Акрон»
-
«Динамо» – «Пари НН»
-
«Локомотив» – «Ростов»
-
«Торпедо» – «Ахмат»
-
«Рубин» – «Спартак»
-
«Сочи» – «Балтика»
7-й тур (29-31 августа 2025)
-
«Зенит» – «Пари НН»
-
«Спартак» – «Сочи»
-
«Ростов» – «Ахмат»
-
ЦСКА – «Краснодар»
-
«Локомотив» – «Крылья Советов»
-
«Торпедо» – «Рубин»
-
«Динамо» (Махачкала) – «Динамо»
-
«Акрон» – «Балтика»
8-й тур (12-15 сентября 2025)
-
«Ростов» – ЦСКА
-
«Краснодар» – «Акрон»
-
«Крылья Советов» – «Сочи»
-
«Динамо» – «Спартак»
-
«Ахмат» – «Локомотив»
-
«Рубин» – «Динамо» (Махачкала)
-
«Пари НН» – «Торпедо»
-
«Балтика» – «Зенит»
9-й тур (19-22 сентября 2025)
-
«Спартак» – «Крылья Советов»
-
«Краснодар» – «Зенит»
-
«Торпедо» – «Динамо»
-
«Пари НН» – «Ахмат»
-
«Балтика» – «Ростов»
-
«Динамо» (Махачкала) – «Локомотив»
-
«Акрон» – «Рубин»
-
«Сочи» – ЦСКА
10-й тур (26-29 сентября 2025)
-
«Зенит» – «Торпедо»
-
«Спартак» – «Пари НН»
-
«Ростов» – «Краснодар»
-
«Крылья Советов» – «Динамо»
-
ЦСКА – «Балтика»
-
«Локомотив» – «Рубин»
-
«Ахмат» – «Акрон»
-
«Динамо» (Махачкала) – «Сочи»
11-й тур (3-5 октября 2025)
-
«Краснодар» – «Ахмат»
-
ЦСКА – «Спартак»
-
«Динамо» – «Локомотив»
-
«Торпедо» – «Ростов»
-
«Рубин» – «Крылья Советов»
-
«Балтика» – «Динамо» (Махачкала)
-
«Акрон» – «Зенит»
-
«Сочи» – «Пари НН»
12-й тур (17-20 октября 2025)
-
«Спартак» – «Ростов»
-
«Крылья Советов» – «Торпедо»
-
«Динамо» – «Ахмат»
-
«Локомотив» – ЦСКА
-
«Рубин» – «Балтика»
-
«Пари НН» – «Акрон»
-
«Динамо» (Махачкала) – «Краснодар»
-
«Сочи» – «Зенит»
13-й тур (24-27 октября 2025)
-
«Зенит» – «Динамо»
-
«Спартак» – «Торпедо»
-
«Ростов» – «Динамо» (Махачкала)
-
«Краснодар» – «Рубин»
-
ЦСКА – «Крылья Советов»
-
«Ахмат» – «Сочи»
-
«Пари НН» – «Балтика»
-
«Акрон» – «Локомотив»
14-й тур (31 октября-3 ноября 2025)
-
«Зенит» – «Локомотив»
-
«Ростов» – «Акрон»
-
«Краснодар» – «Спартак»
-
ЦСКА – «Пари НН»
-
«Торпедо» – «Сочи»
-
«Рубин» – «Динамо»
-
«Балтика» – «Ахмат»
-
«Динамо» (Махачкала) – «Крылья Советов»
15-й тур (7-9 ноября 2025)
-
«Крылья Советов» – «Зенит»
-
«Динамо» – «Акрон»
-
«Локомотив» – «Торпедо»
-
«Ахмат» – «Спартак»
-
«Пари НН» – «Рубин»
-
«Балтика» – «Краснодар»
-
«Динамо» (Махачкала) – ЦСКА
-
«Сочи» – «Ростов»
16-й тур (21-24 ноября 2025)
-
«Спартак» – ЦСКА
-
«Крылья Советов» – «Ростов»
-
«Динамо» – «Динамо» (Махачкала)
-
«Локомотив» – «Краснодар»
-
«Торпедо» – «Балтика»
-
«Рубин» – «Ахмат»
-
«Пари НН» – «Зенит»
-
«Акрон» – «Сочи»
17-й тур (28 ноября-1 декабря 2025)
-
«Зенит» – «Рубин»
-
«Ростов» – «Локомотив»
-
«Краснодар» – «Крылья Советов»
-
ЦСКА – «Торпедо»
-
«Ахмат» – «Динамо»
-
«Балтика» – «Спартак»
-
«Акрон» – «Пари НН»
-
«Сочи» – «Динамо» (Махачкала)
18-й тур (5-8 декабря 2025)
-
«Зенит» – «Акрон»
-
«Спартак» – «Динамо»
-
«Ростов» – «Рубин»
-
«Краснодар» – ЦСКА
-
«Ахмат» – «Торпедо»
-
«Балтика» – «Крылья Советов»
-
«Динамо» (Махачкала) – «Пари НН»
-
«Сочи» – «Локомотив»
2-й тур
19-й тур (27 февраля-2 марта 2026)
-
«Зенит» – «Балтика»
-
«Краснодар» – «Ростов»
-
«Динамо» – «Крылья Советов»
-
«Локомотив» – «Пари НН»
-
«Ахмат» – ЦСКА
-
«Торпедо» – «Акрон»
-
«Динамо» (Махачкала) – «Рубин»
-
«Сочи» – «Спартак»
20-й тур (6-9 марта 2026)
-
«Спартак» – «Акрон»
-
«Ростов» – «Балтика»
-
«Крылья Советов» – «Динамо» (Махачкала)
-
ЦСКА – «Динамо»
-
«Локомотив» – «Ахмат»
-
«Торпедо» – «Зенит»
-
«Рубин» – «Краснодар»
-
«Пари НН» – «Сочи»
21-й тур (13-16 марта 2026)
-
«Зенит» – «Спартак»
-
«Ростов» – «Динамо»
-
«Рубин» – «Локомотив»
-
«Пари НН» – «Крылья Советов»
-
«Балтика» – ЦСКА
-
«Динамо» (Махачкала) – «Торпедо»
-
«Акрон» – «Ахмат»
-
«Сочи» – «Краснодар»
22-й тур (20-22 марта 2026)
-
«Краснодар» – «Пари НН»
-
«Крылья Советов» – «Рубин»
-
ЦСКА – «Динамо» (Махачкала)
-
«Динамо» – «Зенит»
-
«Локомотив» – «Акрон»
-
«Ахмат» – «Ростов»
-
«Торпедо» – «Спартак»
-
«Балтика» – «Сочи»
23-й тур (3-6 апреля 2026)
-
«Зенит» – «Крылья Советов»
-
«Спартак» – «Локомотив»
-
«Динамо» – «Торпедо»
-
«Ахмат» – «Краснодар»
-
«Пари НН» – «Ростов»
-
«Динамо» (Махачкала) – «Балтика»
-
«Акрон» – ЦСКА
-
«Сочи» – «Рубин»
24-й тур (10-13 апреля 2026)
-
«Зенит» – «Краснодар»
-
«Ростов» – «Спартак»
-
«Крылья Советов» – «Ахмат»
-
ЦСКА – «Сочи»
-
«Локомотив» – «Динамо» (Махачкала)
-
«Рубин» – «Торпедо»
-
«Балтика» – «Пари НН»
-
«Акрон» – «Динамо»
25-й тур (17-20 апреля 2026)
-
«Спартак» – «Ахмат»
-
«Ростов» – «Сочи»
-
«Краснодар» – «Балтика»
-
«Крылья Советов» – ЦСКА
-
«Торпедо» – «Локомотив»
-
«Рубин» – «Акрон»
-
«Пари НН» – «Динамо»
-
«Динамо» (Махачкала) – «Зенит»
26-й тур (21-23 апреля 2026)
-
«Спартак» – «Краснодар»
-
ЦСКА – «Ростов»
-
«Динамо» – «Рубин»
-
«Локомотив» – «Зенит»
-
«Ахмат» – «Балтика»
-
«Торпедо» – «Пари НН»
-
«Акрон» – «Динамо» (Махачкала)
-
«Сочи» – «Крылья Советов»
27-й тур (24-27 апреля 2026)
-
«Зенит» – «Ахмат»
-
«Ростов» – «Торпедо»
-
«Краснодар» – «Динамо» (Махачкала)
-
«Крылья Советов» – «Локомотив»
-
«Динамо» – «Сочи»
-
«Рубин» – ЦСКА
-
«Пари НН» – «Спартак»
-
«Балтика» – «Акрон»
28-й тур (1-4 мая 2026)
-
«Крылья Советов» – «Спартак»
-
ЦСКА – «Зенит»
-
«Локомотив» – «Динамо»
-
«Ахмат» – «Пари НН»
-
«Балтика» – «Рубин»
-
«Динамо» (Махачкала) – «Ростов»
-
«Акрон» – «Краснодар»
-
«Сочи» – «Торпедо»
29-й тур (8-11 мая 2026)
-
«Зенит» – «Сочи»
-
«Спартак» – «Рубин»
-
«Динамо» – «Краснодар»
-
«Локомотив» – «Балтика»
-
«Ахмат» – «Динамо» (Махачкала)
-
«Торпедо» – «Крылья Советов»
-
«Пари НН» – ЦСКА
-
«Акрон» – «Ростов»
30-й тур (17 мая 2026)
-
«Ростов» – «Зенит»
-
«Краснодар» – «Торпедо»
-
«Крылья Советов» – «Акрон»
-
ЦСКА – «Локомотив»
-
«Рубин» – «Пари НН»
-
«Балтика» – «Динамо»
-
«Динамо» (Махачкала) – «Спартак»
-
«Сочи» – «Ахмат»