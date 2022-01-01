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Футбольные стадионы
РПЛ 2026-2027 - стадионы
#
Стадион
Город
Вместимость
1
Лукойл Арена
Москва
45 360
2
Газпром Арена
Санкт-Петербург
67 800
3
ВЭБ Арена
Москва
30 000
4
РЖД-Арена
Москва
28 800
5
ВТБ Арена
Москва
25 716
6
Ozon Арена
Краснодар
36 260
7
Ростов Арена
Ростов-на-Дону
43 702
8
Ак Барс Банк Арена
Казань
45 105
9
Солидарность Арена
Самара
44 918
10
Ахмат-Арена
Грозный
30 000
11
Арена-Химки
Химки
18 636
12
Газовик
Ростоши
4 800
13
Ростех Арена
Калининград
35 015
14
Факел
Воронеж
10 052
15
Анжи-Арена
Махачкала
31 000
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