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    Бомбардиры Россия. Премьер-лига

    Сезон:
    Позиция:
    Игрок Команда Игры Голы Пен Г/И
    1 Матео Кассьерра Зенит 23 16 0 0.70
    2 Джон Кордоба Краснодар 22 14 0 0.64
    3 Константин Тюкавин Динамо 25 12 0 0.48
    4 Эдуард Сперцян Краснодар 24 10 5 0.42
    5 Федор Чалов ЦСКА 25 10 6 0.40
    6 Антон Заболотный ЦСКА 24 9 1 0.38
    7 Егор Голенков Ростов 25 8 0 0.32
    8 Бенхамин Гарре Крылья Советов 15 8 4 0.53
    9 Максим Глушенков Локомотив 24 7 0 0.29
    10 Евгений Марков Факел 25 7 3 0.28
    11 Николай Калинский Пари НН 23 7 4 0.30
    12 Квинси Промес Спартак 17 6 0 0.35
    13 Бителло Динамо 18 6 0 0.33
    14 Дмитрий Воробьев Оренбург 19 6 0 0.32
    15 Наир Тикнизян Локомотив 20 6 0 0.30
    16 Иван Сергеев Зенит 21 6 0 0.29
    17 Мохаммад Мохеби Ростов 22 6 0 0.27
    18 Мирлинд Даку Рубин 23 6 1 0.26
    19 Максим Осипенко Ростов 19 6 4 0.32
    20 Мохамед Конате Ахмат 24 6 4 0.25
    21 Рифат Жемалетдинов Локомотив 15 5 0 0.33
    22 Тео Бонгонда Спартак 20 5 0 0.25
    23 Андрей Егорычев Урал 20 5 0 0.25
    24 Анхело Энрикес Балтика 21 5 0 0.24
    25 Мартин Крамарич Сочи 22 5 0 0.23
    26 Матиас Перес Оренбург 23 5 0 0.22
    27 Тамерлан Мусаев ЦСКА, Балтика 25 5 0 0.20
    28 Александр Соболев Спартак 21 5 1 0.24
    29 Амар Рахманович Крылья Советов 21 5 2 0.24
    30 Алексей Каштанов Урал 20 5 3 0.25
    31 Эдгар Севикян Пари НН 16 4 0 0.25
    32 Валентин Вада Рубин 18 4 0 0.22
    33 Джоэл Фамейе Балтика, Рубин 18 4 0 0.22
    34 Владислав Шитов Крылья Советов 18 4 0 0.22
    35 Вячеслав Якимов Факел 19 4 0 0.21
    36 Денис Макаров Динамо 19 4 0 0.21
    37 Артем Дзюба Локомотив 20 4 0 0.20
    38 Даниил Хлусевич Спартак 20 4 0 0.20
    39 Вендел Зенит 22 4 0 0.18
    40 Никита Салтыков Крылья Советов 23 4 0 0.17
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