Сезон:
Позиция:
|Игрок
|Команда
|Игры
|Голы
|Пен
|Г/И
|1
|Матео Кассьерра
|Зенит
|23
|16
|0
|0.70
|2
|Джон Кордоба
|Краснодар
|22
|14
|0
|0.64
|3
|Константин Тюкавин
|Динамо
|25
|12
|0
|0.48
|4
|Эдуард Сперцян
|Краснодар
|24
|10
|5
|0.42
|5
|Федор Чалов
|ЦСКА
|25
|10
|6
|0.40
|6
|Антон Заболотный
|ЦСКА
|24
|9
|1
|0.38
|7
|Егор Голенков
|Ростов
|25
|8
|0
|0.32
|8
|Бенхамин Гарре
|Крылья Советов
|15
|8
|4
|0.53
|9
|Максим Глушенков
|Локомотив
|24
|7
|0
|0.29
|10
|Евгений Марков
|Факел
|25
|7
|3
|0.28
|11
|Николай Калинский
|Пари НН
|23
|7
|4
|0.30
|12
|Квинси Промес
|Спартак
|17
|6
|0
|0.35
|13
|Бителло
|Динамо
|18
|6
|0
|0.33
|14
|Дмитрий Воробьев
|Оренбург
|19
|6
|0
|0.32
|15
|Наир Тикнизян
|Локомотив
|20
|6
|0
|0.30
|16
|Иван Сергеев
|Зенит
|21
|6
|0
|0.29
|17
|Мохаммад Мохеби
|Ростов
|22
|6
|0
|0.27
|18
|Мирлинд Даку
|Рубин
|23
|6
|1
|0.26
|19
|Максим Осипенко
|Ростов
|19
|6
|4
|0.32
|20
|Мохамед Конате
|Ахмат
|24
|6
|4
|0.25
|21
|Рифат Жемалетдинов
|Локомотив
|15
|5
|0
|0.33
|22
|Тео Бонгонда
|Спартак
|20
|5
|0
|0.25
|23
|Андрей Егорычев
|Урал
|20
|5
|0
|0.25
|24
|Анхело Энрикес
|Балтика
|21
|5
|0
|0.24
|25
|Мартин Крамарич
|Сочи
|22
|5
|0
|0.23
|26
|Матиас Перес
|Оренбург
|23
|5
|0
|0.22
|27
|Тамерлан Мусаев
|ЦСКА, Балтика
|25
|5
|0
|0.20
|28
|Александр Соболев
|Спартак
|21
|5
|1
|0.24
|29
|Амар Рахманович
|Крылья Советов
|21
|5
|2
|0.24
|30
|Алексей Каштанов
|Урал
|20
|5
|3
|0.25
|31
|Эдгар Севикян
|Пари НН
|16
|4
|0
|0.25
|32
|Валентин Вада
|Рубин
|18
|4
|0
|0.22
|33
|Джоэл Фамейе
|Балтика, Рубин
|18
|4
|0
|0.22
|34
|Владислав Шитов
|Крылья Советов
|18
|4
|0
|0.22
|35
|Вячеслав Якимов
|Факел
|19
|4
|0
|0.21
|36
|Денис Макаров
|Динамо
|19
|4
|0
|0.21
|37
|Артем Дзюба
|Локомотив
|20
|4
|0
|0.20
|38
|Даниил Хлусевич
|Спартак
|20
|4
|0
|0.20
|39
|Вендел
|Зенит
|22
|4
|0
|0.18
|40
|Никита Салтыков
|Крылья Советов
|23
|4
|0
|0.17