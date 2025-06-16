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  • Зачем Роналду продал свой «Золотой мяч»? История самого благородного поступка в карьере

Зачем Роналду продал свой «Золотой мяч»? История самого благородного поступка в карьере

Криштиану Роналду — не просто один из величайших футболистов всех времeн. Он стал настоящей иконой спорта, человеком, который сочетает в себе выдающийся талант, железную дисциплину, харизму и, что немаловажно, щедрость.

Один из самых ярких примеров его щедрости и социальной ответственности — продажа копии «Золотого мяча» на благотворительном аукционе в 2017 году. Это событие вызвало интерес не только в мире футбола, но и за его пределами.

В этой статье мы подробно рассмотрим, зачем Роналду принял такое решение, как проходил сам аукцион, кому и за сколько была продана награда, а также какое значение этот поступок имеет в контексте благотворительности и образа самого футболиста.

Что такое «Золотой мяч» и почему он важен

«Золотой мяч» (Ballon d'Or) — самая престижная индивидуальная футбольная награда, ежегодно вручаемая лучшему игроку мира. С 1956 года приз присуждается журналом France Football.

С 2010 по 2015 год «Золотой мяч» объединялся с наградой ФИФА — «Игрок года», но затем France Football вновь стал вручать приз самостоятельно.

Криштиану Роналду выигрывал «Золотой мяч» пять раз — в 2008, 2013, 2014, 2016 и 2017 годах. Награда 2013 года стала особенно важной: тогда он выиграл ее с минимальным отрывом у Лионеля Месси и Франка Рибери, доказав всему миру, что продолжает бороться за статус лучшего в эпоху невероятно жесткой конкуренции.

Аукцион 2017 года: история продажи

В октябре 2017 года в Лондоне прошeл благотворительный вечер, организованный фондом Make-A-Wish Foundation, целью которого является исполнение заветных желаний тяжело больных детей. Одним из центральных событий вечера стал аукцион, где на торги была выставлена копия «Золотого мяча» Криштиану Роналду, полученного в 2013 году.

Примечательно, что Роналду не выставил оригинальный трофей, а заказал официальную копию специально для благотворительных целей. Оригинал остаeтся в его личной коллекции — в музее CR7 на острове Мадейра. Тем не менее, копия изготавливается по тем же стандартам, что и оригинал, и представляет собой ценную реликвию.

Лот вызвал огромный интерес среди присутствующих, и в итоге трофей был приобретeн израильским миллиардером Иданом Офером (Idan Ofer) — известным филантропом и коллекционером. Он заплатил за награду €600,000 (около $715,000 на тот момент). Все средства были направлены в фонд Make-A-Wish.

Зачем Роналду продал «Золотой мяч»

1. Благотворительность как образ жизни

Для Криштиану Роналду благотворительность давно является важной частью жизни. Он регулярно жертвует средства на медицинские нужды, обучение, восстановление после стихийных бедствий и поддержку детей. За ним закрепился образ не только чемпиона на поле, но и человека с большим сердцем.

Он не раз отказывался от гонораров в пользу нуждающихся. Известны случаи, когда Роналду полностью оплачивал дорогостоящее лечение детей, нуждающихся в операциях, или выделял средства на реабилитационные центры. Продажа «Золотого мяча» стала логичным продолжением его благотворительной деятельности.

2. Помощь детям — приоритет

Фонд Make-A-Wish помогает детям с критическими заболеваниями исполнять мечты. Эти мечты, как правило, просты и трогательны: встретить любимого футболиста, побывать на матче, полетать на вертолeте, прокатиться на спортивной машине, или просто получить особенный подарок. С точки зрения психологической поддержки, исполнение таких желаний даeт огромный стимул детям и их семьям.

Понимая силу своего влияния, Роналду решил использовать узнаваемость и значимость своей награды для реального дела. Он понимал, что продажа «Золотого мяча» привлечeт внимание к проблемам детей, нуждающихся в помощи, и мотивирует других участвовать в добрых делах.

3. Символ, а не реликвия

Роналду никогда не был привязан исключительно к материальным достижениям. В интервью он не раз говорил, что ценит труд, усилия, дисциплину и победу команды, а не трофеи как физические объекты. В этом контексте копия «Золотого мяча» для него — символ, который может стать инструментом помощи, а не просто украшением на полке.

Реакция общественности

Поступок Роналду был воспринят с восторгом и уважением. СМИ, болельщики, общественные деятели и коллеги по футболу отметили, что этот шаг демонстрирует не только великодушие, но и зрелость личности. В условиях, когда многие знаменитости демонстрируют показное потребление, Роналду показал противоположный пример: отдавать — значит быть сильнее.

Благотворительные организации выразили благодарность футболисту за его вклад в дело помощи детям. Представители Make-A-Wish сообщили, что благодаря этому жесту будут исполнены мечты более чем 200 детей по всему миру.

Последствия и влияние

Пример для других звeзд спорта

Роналду вдохновил многих спортсменов на активное участие в благотворительности. Его поступок показал, что даже символические действия — как продажа копии награды — могут приносить миллионы пользы. После этого примера аналогичные инициативы стали чаще появляться в мире большого спорта.

Укрепление имиджа Роналду

Хотя Криштиану не нуждается в пиаре, такие действия укрепляют его имидж как не просто футбольной звезды, а общественного деятеля. Он стал примером того, как мировая слава может использоваться с высокой социальной ответственностью.

Подобные жесты Роналду

Помимо продажи «Золотого мяча», Роналду предпринимал и другие шаги на благо общества:

  • Оплатил операцию ребeнку-фанату стоимостью €83,000.

  • Пожертвовал €5 млн на помощь пострадавшим от землетрясения в Непале.

  • Регулярно сдаeт кровь и отказывается от татуировок, чтобы не мешать этому процессу.

  • Пожертвовал деньги на лечение онкобольных, включая помощь исследовательским центрам.

  • Является амбассадором нескольких благотворительных фондов, в том числе Save the Children и Unicef.

Продажа копии «Золотого мяча» в 2017 году — не просто благотворительный акт. Это символический жест, показывающий, что даже самые ценные трофеи можно превратить в источник добра. Криштиану Роналду продемонстрировал миру, что истинное величие заключается не только в рекордах и наградах, но и в способности делиться успехом с теми, кто особенно нуждается в поддержке.

В эпоху, когда профессиональный спорт часто ассоциируется с коммерцией и высокими гонорарами, история Роналду — это глоток свежего воздуха. Это напоминание о том, что даже звeзды могут быть человечными и великодушными. И именно такие поступки остаются в памяти людей дольше, чем любой забитый гол.

Испания. Примера Россия. Премьер-лига Аль-Наср Реал Роналду Криштиану
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Комментарии (8)
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Vratarь
1750076489
Не оригинал даже! А расписали - как оригинал...
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lek!
1750080539
Большой человек , с большой душой . Огромное уважение за его помощь детям .
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Otec Onufrij
1750234015
Вся карьера этого нарцисса основана на пиаре. Бескорыстный благотворитель не пиарится, как скажем Кларенс Зеедорф
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