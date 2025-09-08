Футбол привык поражать болельщиков не только яркими голами и тонкой техникой, но и удивительными физическими данными игроков. Особенно это заметно на последнем рубеже — в воротах. Вратари традиционно отличаются внушительным ростом, ведь каждый лишний сантиметр помогает контролировать «воздушное пространство» и закрывать больше углов для удара. Но среди них есть настоящие гиганты, чьи габариты сами по себе вызывают уважение и интерес. Вспоминаем самых высоких вратарей мира, которые превратили свой рост в главное оружие и оставили заметный след в истории футбола.

Рост вратарей в XX и XXI веке

В прошлом веке рост самых известных голкиперов был до двух метров. Тройка самых высоких английских голкиперов начала XX века выглядит так:

Рональд Браун, “Бристоль Сити” – 189 см. Джон Маллинсон, “Астон Вилла” – 186 см. Эдгар Ли “Вулверхэмптон” – 184 см.

Во второй половине прошлого века рост звездных стражей ворот был в тех же пределах:

Петер Шмейхель, Дания – 193 см; Лев Яшин, СССР – 189 см; Андони Субисаррета, Испания – 187 см.

В XXI веке картина не сильно изменилась. А рост спортсменов, как и всех людей, имеет тенденцию к повышению. Вратари, о которых пойдет речь в этой статье, хоть и смотрят на мир с высоты более чем 2 метра, но высокими спортивными достижениями похвастаться не могут.

Самые высокие вратари, завершившие карьеру

Начнем с голкиперов, которые к 2025 году перестали играть на профессиональном уровне.

Кьелл Опхайм – 203 см

Кьелл Опхайм – голкипер норвежского происхождения. Родился 9 апреля 1982 года рождения. Его вратарская карьера длилась недолго – все свои 18 матчей он провел за два норвежских клуба: “Манглеруд Стар” и “Мосс” во втором дивизионе страны. За первый клуб он сыграл 15 матчей, за второй – 3. Надежностью страж ворот не отличался, пропустив в этих встречах 43 гола.

Наивысшее достижение вратаря – попадание в заявку двукратного чемпиона Норвегии “Люна” на сезон 2008 года Высшей лиги. Но уже в 2009-м году он закончил с футболом, находясь в составе клуба третьей лиги “Стрюн”, воспитанником которого являлся.

Костел Пантилимон – 203 см

Румынский вратарь родился 1 февраля 1987 года. Этот голкипер – самый титулованный в нашем списке. Он выступал за румынские, английские, испанские, кипрские и турецкие клубы. Завершил карьеру в 2021 году в турецком “Денизлиспоре”.

Главным его достижением было выступление за «Ман Сити» (пусть и в качестве второго вратаря)”. В период с 2012 по 2014 год в составе этой команды Пантилимон по разу выигрывал АПЛ, Суперкубок Англии и Кубок Английской лиги.

Костел был игроком сборной Румынии. За свою страну вратарь сыграл 30 матчей, пропустив 33 мяча.

Даниэль Мюллер – 205 см

Самый высокий голкипер Германии родился 19 мая 1992 года. Был в составе таких немецких клубов, как “Бавария” и “Аугсбург”. Правда, выступал он, в основном, за вторые команды этих клубов. Это можно назвать его максимальным достижением (помимо звания самого высокого немецкого голкипера в истории).

Более активно Мюллер играл за команды низших футбольных лиг. Пробиться на высокий уровень Даниэлю так и не удалось, и он в возрасте 28 лет завершил карьеру.

Ваня Ивеша – 205 см

Страж футбольных ворот баскетбольного роста родился в Хорватии 21 июля 1977 года. За свою карьеру протяженностью в 26 лет выступал за хорватские, турецкие и австралийские клубы разного уровня.

Наиболее ярко проявил себя в командах турецкой Суперлиги “Эскишехирспор” и “Элязыгспор” в период с 2008-го по 2015-й гг. В чемпионате Хорватии установил рекорды как самый возрастной и самый высокий футболист, принимавший участие в первенстве сильнейшего дивизиона страны.

Карьеру завершил в 2021-м году в команде третьего хорватского дивизиона “Опатия”.

Симон Йоргенсен – 210 см

Дата рождения датского вратаря – 1 сентября 1992 года. Выступал за датские и английские команды различного уровня.

Начинал юный голкипер в клубе “Фрем”. В молодости также был игроком клубов, которые на слуху у болельщиков (“Б-93” и “Копенгаген”). В период с 2014 по 2016 гг. поиграл в третьей лиге за тот же «Фрем».

Перед завершение карьеры, с 2019-го по 2022-й год, командами Йоргенсена были “Далвич Хэмлет” (7-й английский дивизион) и “Уолтемское Аббатство” (Северный дивизион Истмийской лиги Англии).

До недавнего времени Симон Йоргенсен был самым высоким из действующих футболистов и вратарей в мире. 1 июля 2022 года он освободил это звание, завершив карьеру.

Самые высокие вратари, продолжающие карьеру

Теперь расскажем о высоких голкиперах, которые в 2025 году продолжают карьеру.

Аарон Чапман – 203 см

Родился 29 мая 1990 года в Лондоне. В биографии вратаря – множество клубов Англии различных дивизионов. Его максимальное достижение – выход на поле в 3-м по силе дивизионе (Лига 1).

Знаковый период в карьере Чапмана – годы выступлений за шотландский “Мазервелл”. В составе середняка шотландской Премьер-лиги вратарь был в сезоне-2020/21.

В январе 2025-го года голкипер после смены 17 клубов влился в состав “Сполдинг Юнайтед”. Эта команда играет в Центральном дивизионе Южной английской лиги.

Джейсон Муни – 204 см

Родина Джейсона Муни – Северная Ирландия, дата рождения – 26 февраля 1989 года. Стартовал игрок, выступая за клуб второго североирландского дивизиона “Ардс” в сезоне-2007/08. Параллельно с футболом работал на автомойке, в фермерском хозяйстве, был барменом, садовником.

Поиграв за клубы низших дивизионов своей страны и Англии, в сезоне-2018/19 он вернулся в родную команду. С 2019 года Джейсон Муни – голкипер клуба “Донахади” из одноименного города Северной Ирландии.

Томаш Голый – 206 см

Голкипер из Чехии родился 10 декабря 1991 года. Карьера вратаря-великана продолжается с 2011 года по наши дни. Играл за клубы низших лиг Чехии и Англии.

Начал карьеру во второй команде пражской “Славии”, откуда отправился по арендам в различные клубы Чехии. В составе злинского “Фастава” выиграл Кубок Чехии в сезоне-2016/17.

С 2017 года выступает за английские клубы, с 2022-го является игроком клуба из Северо-Западной Англии “Карпайл Юнайтед”.

В возрасте 16-18 лет был игроком юношеских сборных Чехии.

Тонни Брогор – 206 см

Дата рождения датского вратаря – 10 февраля 1984 года. Футбольную карьеру начал в 2004 году в датском клубе “Фрем”. Позднее играл за датские команды низших дивизионов и английский клуб “Донкастер Роверс» в сезоне-2005/06.

Развитию карьеры помешали травмы – стать основным вратарем у Тонни не вышло. После многолетних выступлений за датские полупрофессиональные и любительские команды, Брогор на 2025 год является вратарем того же “Донкастера”.

Кристоф ван Хаут – 208 см

Бельгиец родился 9 февраля 1987 года. За футбольную карьеру, которая длится с 2006 года, поиграл за нидерландский, несколько бельгийских и индийский клубы.

Статус запасного голкипера, который был у Кристофа ван Хаута практически во всех коллективах, не помешал ему выиграть Кубок Бельгии и бронзовые медали чемпионата страны. Это случилось в составе “Генка” (2012 – 2014 гг).

Будучи в составе “Стандарта” из Льежа, он попал в заявку команды на 2 игры группового этапа Лиги чемпионов-2009/10 против лондонского “Арсенала”.

С 2022 года Кристоф – игрок команды “Ломмел”, выступающей во второй по значимости бельгийской лиге. 38-летний голкипер сегодня считается самым высоким футболистом мира.