Пента-трик — крайне редкое футбольное достижение, при котором один игрок забивает пять голов в одном матче. Термин происходит от греческого слова penta («пять») и английского hat-trick (три гола в одном матче).

Насколько редко встречается подобная история? Например, в Лиге чемпионов было лишь три случая, когда кому-то удавалось оформить пента-трик. Далее мы несколько расширим границу поисков и вспомним ситуации с пента-триками на дистанции в 10 лет.

Кубок Англии 2024: 28 февраля против «Лутон Таун» — счeт 6:2, Холанд сделал пента‑трик, причем четыре гола — с передач Кевина Де Брейне.

Лига чемпионов 2023: 14 марта против «РБ Лейпциг» — разгром 7:0, пять мячей и пента‑трик в третьем раунде 1/8, сделав его третьим в истории ЛЧ, наряду с Месси и Луисом Адриано.

Лионель Месси (сборная Аргентины)

Сборная Аргентины 2022: товарищеский матч с Эстонией, 6 июня — Аргентина победила 5:0, все голы на счету Месси: пенальти, дубль в первом тайме, и еще два мяча во втором.

Луис Адриано («Шахтeр», Донецк)

Лига чемпионов 2014: групповой этап, 21 октября — в гостях против БАТЭ, Шахтeр разгромил соперника со счетом 7:0, Адриано стал вторым игроком после Месси, оформившим пента‑трик в Лиге чемпионов. К слову, позднее Луис Адриано успел поиграть и в России (московский «Спартак»).

Если же говорить о вкладе Адриано в историю украинского футбола, то Луис остается единственным представителем клуба УПЛ, которому удалось сделать пента-трик в еврокубковом соревновании.

Бундеслига 2015: 22 сентября — матч с «Вольфсбургом», вышел на замену и за 9 минут забил пять голов (пента‑трик и четыре рекорда Гиннесса). Фантастический перфоманс, который вошел в историю немецкого клубного футбола.

Радамель Фалькао («Атлетико Мадрид»)

Ла Лига, 2012 (немного старше 10 лет, но важный пример): 9 декабря против «Депортиво Ла-Корунья» — забил пять голов в крупной победе 6:0.

Ла Лига 2016, и 2017. 9:1 против «Гранады» (2015–16), 6:0 против «Эспаньола» (2016–17) — оба раза по пять голов. Лучший снайпер в истории «Реала» беспощадно расправлялся с защитниками и успел дважды «отгрузить» пента-трик в рамках элитного футбольного дивизиона Испании.

Кубок Франции 2023, 24 января: четвертьфинал против «Пэ де Кассель» (7:0). Килиан в очередной раз переписал историю клуба из Парижа. Мбаппе стал первым футболистом ПСЖ, которому удалось забить пять голов в одном матче.

РПЛ 2024: 19 мая в 29‑м туре Матео очень весело сыграл против «Ахмата» — 5 голов и пента‑трик, став первым игроком РПЛ XXI века с таким результатом.

Исторические справки

Первый официально задокументированный пента-трик приходится на 1899-й год. Его автором стал нападающий «Дерби Каунти» Стив Блумер, забивший пять мячей в матче чемпионата Англии против «Шеффилд Юнайтед»;

Лионель Месси стал первым футболистом в истории, который сумел оформить пента-трик на самом высшем уровне как в составе клуба (Лиги чемпионов, «Барселона», 2012-й год), так и в составе своей национальной сборной (вышеупомянутый случай в игре с Эстонией);

Позднее «вечный оппонент» Месси – Криштиану Роналду, превзошел подвиги аргентинца. КриРо оформил три пента-трика на топ-уровне: два в составе мадридского «Реала» и один в рядах сборной Португалии;

Суперзвездный страйкер «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд стал первым футболистом в истории, который оформил пента-трик в Лиге чемпионов и в старейшем турнире планеты – Кубке Англии. Также норвежец стал самым молодым игроком в истории, который записал себе в актив два пента-трика на высшем уровне менее, чем за 12 (!) месяцев;

На чемпионатах мира никогда не фиксировался пента-трика. Максимум – четыре гола (Олег Саленко в 1994 году и Эдмонд Кона в 1958-м);

Самый быстрый пента-трик на высшем уровне удалось соорудить Роберту Левандовски. На свое достижение знаменитый нападающий потратил всего лишь 9 (!) минут.

Пента-трик — это редкий футбольный шедевр, к которому стремятся лучшие нападающие мира. Это не просто статистика — это знак того, что в этот день футболист был абсолютно неудержим.