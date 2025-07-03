Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • ТОП-10 невероятных пента-триков за последнее десятилетие

ТОП-10 невероятных пента-триков за последнее десятилетие

Пента-трик — крайне редкое футбольное достижение, при котором один игрок забивает пять голов в одном матче. Термин происходит от греческого слова penta («пять») и английского hat-trick (три гола в одном матче).

Насколько редко встречается подобная история? Например, в Лиге чемпионов было лишь три случая, когда кому-то удавалось оформить пента-трик. Далее мы несколько расширим границу поисков и вспомним ситуации с пента-триками на дистанции в 10 лет.

Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)

Кубок Англии 2024: 28 февраля против «Лутон Таун» — счeт 6:2, Холанд сделал пента‑трик, причем четыре гола — с передач Кевина Де Брейне.

Лига чемпионов 2023: 14 марта против «РБ Лейпциг» — разгром 7:0, пять мячей и пента‑трик в третьем раунде 1/8, сделав его третьим в истории ЛЧ, наряду с Месси и Луисом Адриано.

Лионель Месси (сборная Аргентины)

Сборная Аргентины 2022: товарищеский матч с Эстонией, 6 июня — Аргентина победила 5:0, все голы на счету Месси: пенальти, дубль в первом тайме, и еще два мяча во втором.

Луис Адриано («Шахтeр», Донецк)

Лига чемпионов 2014: групповой этап, 21 октября — в гостях против БАТЭ, Шахтeр разгромил соперника со счетом 7:0, Адриано стал вторым игроком после Месси, оформившим пента‑трик в Лиге чемпионов. К слову, позднее Луис Адриано успел поиграть и в России (московский «Спартак»).

Если же говорить о вкладе Адриано в историю украинского футбола, то Луис остается единственным представителем клуба УПЛ, которому удалось сделать пента-трик в еврокубковом соревновании.

Роберт Левандовски («Бавария» Мюнхен)

Бундеслига 2015: 22 сентября — матч с «Вольфсбургом», вышел на замену и за 9 минут забил пять голов (пента‑трик и четыре рекорда Гиннесса). Фантастический перфоманс, который вошел в историю немецкого клубного футбола.

Радамель Фалькао («Атлетико Мадрид»)

Ла Лига, 2012 (немного старше 10 лет, но важный пример): 9 декабря против «Депортиво Ла-Корунья» — забил пять голов в крупной победе 6:0.

Криштиану Роналду (мадридский «Реал»)

Ла Лига 2016, и 2017. 9:1 против «Гранады» (2015–16), 6:0 против «Эспаньола» (2016–17) — оба раза по пять голов. Лучший снайпер в истории «Реала» беспощадно расправлялся с защитниками и успел дважды «отгрузить» пента-трик в рамках элитного футбольного дивизиона Испании.

Килиан Мбаппе (ПСЖ)

Кубок Франции 2023, 24 января: четвертьфинал против «Пэ де Кассель» (7:0). Килиан в очередной раз переписал историю клуба из Парижа. Мбаппе стал первым футболистом ПСЖ, которому удалось забить пять голов в одном матче.

Матео Кассьерра («Зенит» Санкт‑Петербург)

РПЛ 2024: 19 мая в 29‑м туре Матео очень весело сыграл против «Ахмата» — 5 голов и пента‑трик, став первым игроком РПЛ XXI века с таким результатом.

Исторические справки

  • Первый официально задокументированный пента-трик приходится на 1899-й год. Его автором стал нападающий «Дерби Каунти» Стив Блумер, забивший пять мячей в матче чемпионата Англии против «Шеффилд Юнайтед»;

  • Лионель Месси стал первым футболистом в истории, который сумел оформить пента-трик на самом высшем уровне как в составе клуба (Лиги чемпионов, «Барселона», 2012-й год), так и в составе своей национальной сборной (вышеупомянутый случай в игре с Эстонией);

  • Позднее «вечный оппонент» Месси – Криштиану Роналду, превзошел подвиги аргентинца. КриРо оформил три пента-трика на топ-уровне: два в составе мадридского «Реала» и один в рядах сборной Португалии;

  • Суперзвездный страйкер «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд стал первым футболистом в истории, который оформил пента-трик в Лиге чемпионов и в старейшем турнире планеты – Кубке Англии. Также норвежец стал самым молодым игроком в истории, который записал себе в актив два пента-трика на высшем уровне менее, чем за 12 (!) месяцев;

  • На чемпионатах мира никогда не фиксировался пента-трика. Максимум – четыре гола (Олег Саленко в 1994 году и Эдмонд Кона в 1958-м);

  • Самый быстрый пента-трик на высшем уровне удалось соорудить Роберту Левандовски. На свое достижение знаменитый нападающий потратил всего лишь 9 (!) минут.

Пента-трик — это редкий футбольный шедевр, к которому стремятся лучшие нападающие мира. Это не просто статистика — это знак того, что в этот день футболист был абсолютно неудержим.

Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Интер Майами Шахтер Бавария Атлетико Аль-Наср ПСЖ Зенит Месси Лионель Адриано Луис Роналду Криштиану Левандовски Роберт Фалькао Радамель Мбаппе Килиан Кассьерра Матео Холанд Эрлинг
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Оренбург» – в РПЛ, победа «Спартака» в дерби, Файзуллаев близок к уходу из ЦСКА и другие новости
00:15
Фото«Падова» из Серии В подписала действующего чемпиона мира
Вчера, 23:33
Мозес из «Краснодара» описал Галицкого двумя прилагательными
Вчера, 23:08
1
«Ливерпуль» вывел из обращения номер Жоты: «Это уникальная дань уважения»
Вчера, 22:56
1
Текке раскрыл комичную причину, почему Спаллетти выгнал его из «Зенита»
Вчера, 22:15
5
«Спартак» сыграет в 1-м туре РПЛ без Ливая
Вчера, 21:50
4
Раскрыт размер зарплат во Второй лиге
Вчера, 21:37
2
Стало известно, что сказал Галицкий игрокам «Краснодара» после чемпионства
Вчера, 21:25
1
ФотоСафонов и Хвича с женами погуляли по Нью-Йорку перед финалом клубного ЧМ
Вчера, 21:15
2
Товарищеский матч. «Спартак» победил «Родину» (2:1) в Тарасовке
Вчера, 20:50
14
Все новости
Все новости
Набабкин определил самого необычного игрока, которого застал за 14 лет в ЦСКА
Вчера, 23:45
Мусаев: «Хочу, чтобы Сперцян стал краснодарским Джеррардом или Тотти»
Вчера, 23:24
2
Набабкин поделился планами на будущее
Вчера, 22:35
«Спартак» сыграет в 1-м туре РПЛ без Ливая
Вчера, 21:50
4
Стало известно, что сказал Галицкий игрокам «Краснодара» после чемпионства
Вчера, 21:25
1
Товарищеский матч. «Спартак» победил «Родину» (2:1) в Тарасовке
Вчера, 20:50
14
Челестини поделился впечатлением от чак-чака
Вчера, 20:39
2
Радимов безжалостно высказался об исключении «Торпедо» из РПЛ
Вчера, 20:19
2
Фото«Балтика» выкупила полузащитника «Локомотива»
Вчера, 19:59
4
Реакция Мостового на «кабинетное» возвращение «Оренбурга» в РПЛ
Вчера, 19:48
17
Измененное расписание первых туров РПЛ
Вчера, 19:39
2
Игрок «Краснодара» перекрасится в черно-зеленый в честь чемпионства
Вчера, 19:33
1
Эмоции Газизова после возвращения «Оренбурга» в РПЛ: «Вот это хорошо!»
Вчера, 19:15
1
Адвокат – о «кабинетном» возвращении «Оренбурга» в РПЛ: «Бог ему судья»
Вчера, 18:51
5
Президент «Оренбурга» отреагировал на «кабинетное» возвращение в РПЛ
Вчера, 18:07
7
В РФС ответили на подозрения, что «Оренбург» вернули в РПЛ в угоду «Зениту»
Вчера, 18:01
20
Фото«Крылья Советов» подписали костариканца, выступавшего за «Оренбург»
Вчера, 17:39
Активная борьба за Моуриньо: «Спартак» против «Атлетико»
Вчера, 17:19
6
Мозес из «Краснодара» заявил, что никогда не перейдет в «Спартак»
Вчера, 17:00
8
В РФС прокомментировали решение заменить «Торпедо» в РПЛ «Оренбургом», а не «Уралом»
Вчера, 16:51
41
Зайнутдинов вслед за Сергеевым отказал «Спартаку» и выбрал «Динамо»
Вчера, 16:39
22
Семак рассказал о состоянии Соболева
Вчера, 16:30
2
Сперцян отказал «Саутгемптону»: причина кроется в турнире
Вчера, 16:15
2
Файзуллаев близок к уходу из ЦСКА
Вчера, 16:09
5
Добровинский: «Все понимают, почему именно «Оренбург» заменил «Торпедо» в РПЛ»
Вчера, 15:55
7
Мозес из «Краснодара» обозначил свою особенность: «У меня есть дар»
Вчера, 15:43
Левникову запретят судить матчи «Ростова»
Вчера, 15:35
8
Фетисов – об исключении «Торпедо»: «Это вычищение дерьма»
Вчера, 15:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 