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- 17 мая 2022
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- 3 марта 2022
- 00:12 Кубок Англии. «Челси» одержал волевую победу над «Лутоном» и вышел в 1/4 финала, Вернер поучаствовал в 3 голах 5
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- 01:36 Руни забил дебютный гол за «Дерби Каунти». Он отличился в Англии впервые за 771 день
- 9 июня 2017
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