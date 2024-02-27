Гвардиола высказался о давлении на «Манчестер Сити» в борьбе за трофеи

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перед матчем с «Лутоном» в Кубке Англии рассказал о давлении на команду.

«Лучше играть так, чем бороться за 10-е место в таблице. Играть каждый матч, зная, что в случае поражения все закончится, очень приятно. В августе и сентябре все это кажется очень далеким, но в такие моменты невозможно думать о трофеях. Даже сейчас.

[Следующий месяц] определит конец марта и начало апреля – все будет зависеть от того, что мы сделаем в этом месяце. Люди склонны расслабляться и оценивать самих себя, насколько они были хороши и чего достигли в прошлом.

Я обожаю защищать своих игроков, потому что знаю, как это тяжело. Мы делали это не только в прошлом сезоне, но и последние 5 лет. Мы получаем множество комплиментов, но у нас все еще достаточно скромности и желания соревноваться, и мы хотим сделать это снова», – сказал Гвардиола.