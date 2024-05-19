Лутон Таун
19.05.2024, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Англия. Премьер-лига, 38 тур
2 : 4
Матч завершен
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Фулхэм
45+1' К. Моррис (П)
55' А. Даути
43' А. Траоре
45+3' Р. Хименес
49' Р. Хименес
68' Х. Уилсон
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лутон Таун
24
Томас Камински
ВР
15
Теден Менжи
ЦЗ
2
Габриэль Ошо
ЦЗ
27
Даики Хасиока
ПЗ
28
Альберт Локонга
ЦП
45
Альфи Даути
ЛВ
7
Чидозие Огбене
ЛВ
18
Джордан Кларк
ПВ
14
Тахит Чон
ПВ
9
Карлтон Моррис
(К) ЦФ
11
Элайджа Адебайо
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Фулхэм
17
Бернд Лено
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
13
Тим Рим
(К) ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
26
Жоао Палинья
ОП
6
Харрисон Рид
ЦП
22
Алекс Ивоби
ЛВ
11
Адама Траоре
ПВ
8
Харри Уилсон
ПВ
7
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
23
Тим Крул
ВР
38
Джо Джонсон
ЛЗ
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
8
Люк Берри
ЦП
44
Аксель Пизольд
ЦП
32
Фред Оньединма
ПП
30
Эндрос Таунсенд
ПВ
10
Кали Вудроу
ЦФ
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
12
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
10
Том Кэрни
ЦП
14
Бобби Рид
АП
18
Андреас Перейра
АП
20
Виллиан
ЛВ
9
Армандо Броя
ЦФ
19
Родриго Муньис
ЦФ
3-1-3-3
24
Камински
15
Менжи
2
Ошо
27
Хасиока
28
Локонга
7
Огбене
45
Даути
14
Чон
11
Адебайо
9
Моррис
18
Кларк
4-1-1-3-1
17
Лено
2
Тете
33
Робинсон
13
Рим
3
Бейсси
26
Палинья
6
Рид
8
Уилсон
11
Траоре
22
Ивоби
7
Хименес
24
Камински
1
Ши
1
Ши
24
Камински
18
Кларк
17
Мпанцу
17
Мпанцу
18
Кларк
7
Огбене
30
Таунсенд
30
Таунсенд
7
Огбене
11
Адебайо
10
Вудроу
10
Вудроу
11
Адебайо
33
Робинсон
12
Балло-Туре
12
Балло-Туре
33
Робинсон
26
Палинья
21
Кастань
21
Кастань
26
Палинья
6
Рид
10
Кэрни
10
Кэрни
6
Рид
11
Траоре
14
Рид
14
Рид
11
Траоре
7
Хименес
19
Муньис
19
Муньис
7
Хименес
Остались в запасе
Лутон Таун
Фулхэм
23
Тим Крул
ВР
38
Джо Джонсон
ЛЗ
8
Люк Берри
ЦП
44
Аксель Пизольд
ЦП
32
Фред Оньединма
ПП
Главный тренер
Роб Эдвардс
1
Марек Родак
ВР
18
Андреас Перейра
АП
20
Виллиан
ЛВ
9
Армандо Броя
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Остались в запасе
23
Тим Крул
ВР
38
Джо Джонсон
ЛЗ
8
Люк Берри
ЦП
44
Аксель Пизольд
ЦП
32
Фред Оньединма
ПП
Остались в запасе
1
Марек Родак
ВР
18
Андреас Перейра
АП
20
Виллиан
ЛВ
9
Армандо Броя
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Главный тренер
Марку Силва
Статистика матча Лутон Таун - Фулхэм
4
4
Всего ударов по воротам
15
15
Удары в створ
6
7
Владение мячом %
40
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
4
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Лутон Таун» против «Фулхэма», 38-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 мая 2024, в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лутон Таун» – «Фулхэм»
- Матч будет транслировать «Фонбет».