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    • «Лутон Таун» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2024

    «Лутон Таун» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2024

    Лутон Таун
    19.05.2024, воскресенье, 18:00
    Англия. Премьер-лига, 38 тур
    2 : 4
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Фулхэм
    45+1' К. Моррис (П)
    55' А. Даути
    43' А. Траоре
    45+3' Р. Хименес
    49' Р. Хименес
    68' Х. Уилсон
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Лутон Таун
    24
    Томас Камински
    ВР
    15
    Теден Менжи
    ЦЗ
    2
    Габриэль Ошо
    ЦЗ
    27
    Даики Хасиока
    ПЗ
    28
    Альберт Локонга
    ЦП
    45
    Альфи Даути
    ЛВ
    7
    Чидозие Огбене
    ЛВ
    18
    Джордан Кларк
    ПВ
    14
    Тахит Чон
    ПВ
    9
    Карлтон Моррис
    (К) ЦФ
    11
    Элайджа Адебайо
    ЦФ
    Главный тренер
    Роб Эдвардс
    Фулхэм
    17
    Бернд Лено
    ВР
    33
    Энтони Робинсон
    ЛЗ
    3
    Кэлвин Бейсси
    ЛЗ
    13
    Тим Рим
    (К) ЦЗ
    2
    Кенни Тете
    ПЗ
    26
    Жоао Палинья
    ОП
    6
    Харрисон Рид
    ЦП
    22
    Алекс Ивоби
    ЛВ
    11
    Адама Траоре
    ПВ
    8
    Харри Уилсон
    ПВ
    7
    Рауль Хименес
    ЦФ
    Главный тренер
    Марку Силва
    Лутон Таун
    1
    Джеймс Ши
    ВР
    23
    Тим Крул
    ВР
    38
    Джо Джонсон
    ЛЗ
    17
    Пелли-Раддок Мпанцу
    ОП
    8
    Люк Берри
    ЦП
    44
    Аксель Пизольд
    ЦП
    32
    Фред Оньединма
    ПП
    30
    Эндрос Таунсенд
    ПВ
    10
    Кали Вудроу
    ЦФ
    Фулхэм
    1
    Марек Родак
    ВР
    12
    Фоде Балло-Туре
    ЛЗ
    21
    Тимоти Кастань
    ПЗ
    10
    Том Кэрни
    ЦП
    14
    Бобби Рид
    АП
    18
    Андреас Перейра
    АП
    20
    Виллиан
    ЛВ
    9
    Армандо Броя
    ЦФ
    19
    Родриго Муньис
    ЦФ
    3-1-3-3
    24
    Камински
    15
    Менжи
    2
    Ошо
    27
    Хасиока
    28
    Локонга
    7
    Огбене
    45
    Даути
    14
    Чон
    11
    Адебайо
    9
    Моррис
    18
    Кларк
    4-1-1-3-1
    17
    Лено
    2
    Тете
    33
    Робинсон
    13
    Рим
    3
    Бейсси
    26
    Палинья
    6
    Рид
    8
    Уилсон
    11
    Траоре
    22
    Ивоби
    7
    Хименес
    24
    Камински
    1
    Ши
    1
    Ши
    24
    Камински
    18
    Кларк
    17
    Мпанцу
    17
    Мпанцу
    18
    Кларк
    7
    Огбене
    30
    Таунсенд
    30
    Таунсенд
    7
    Огбене
    11
    Адебайо
    10
    Вудроу
    10
    Вудроу
    11
    Адебайо
    33
    Робинсон
    12
    Балло-Туре
    12
    Балло-Туре
    33
    Робинсон
    26
    Палинья
    21
    Кастань
    21
    Кастань
    26
    Палинья
    6
    Рид
    10
    Кэрни
    10
    Кэрни
    6
    Рид
    11
    Траоре
    14
    Рид
    14
    Рид
    11
    Траоре
    7
    Хименес
    19
    Муньис
    19
    Муньис
    7
    Хименес
    Остались в запасе
    Лутон Таун
    Фулхэм
    23
    Тим Крул
    ВР
    38
    Джо Джонсон
    ЛЗ
    8
    Люк Берри
    ЦП
    44
    Аксель Пизольд
    ЦП
    32
    Фред Оньединма
    ПП
    Главный тренер
    Роб Эдвардс
    1
    Марек Родак
    ВР
    18
    Андреас Перейра
    АП
    20
    Виллиан
    ЛВ
    9
    Армандо Броя
    ЦФ
    Главный тренер
    Марку Силва
    Остались в запасе
    23
    Тим Крул
    ВР
    38
    Джо Джонсон
    ЛЗ
    8
    Люк Берри
    ЦП
    44
    Аксель Пизольд
    ЦП
    32
    Фред Оньединма
    ПП
    Остались в запасе
    1
    Марек Родак
    ВР
    18
    Андреас Перейра
    АП
    20
    Виллиан
    ЛВ
    9
    Армандо Броя
    ЦФ
    Главный тренер
    Роб Эдвардс
    Главный тренер
    Марку Силва
    Статистика матча Лутон Таун - Фулхэм
    4
    4
    Всего ударов по воротам
    15
    15
    Удары в створ
    6
    7
    Владение мячом %
    40
    0
    Желтые карточки
    4
    4
    Угловые удары
    4
    4
    Нарушения
    15
    20
    Офсайды
    8
    1
    Количество передач
    291
    224
    Сейвы
    3
    4
    Точность передач %
    80
    172
    Удары мимо ворот
    4
    6
    Блокированные удары
    5
    2
    Удары из пределов штрафной
    9
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    6
    0
    xG (ожидаемые голы)
    2.11
    1.06
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Лутон Таун» против «Фулхэма», 38-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 мая 2024, в 18:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лутон Таун»«Фулхэм»

    «Лутон Таун» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2024

    Источник: «Бомбардир»

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