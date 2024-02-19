Тен Хаг сказал, в чем надо прибавлять «МЮ» после пятой победы подряд

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг после гостевого матча 25-го тура АПЛ с «Лутоном» (2:1) сказал, что победа получилась тяжелой из-за недостатка концентрации. Оба гола у манкунианцев забил Расмус Хойлунд.

«Очень хороший матч, но у нас было много возможностей, чтобы забить больше. Мы слишком глубоко опустились и позволили сопернику вернуться в игру. Мы не закрывали пространство между линиями, и нам стало сложнее.

Во втором тайме у нас были отличные моменты, но мы ими не воспользовались. Мы должны были забивать во втором тайме – Бруну, Гарначо и Рэшфорд. Один из мячей должен был попасть в ворота, и это облегчило бы нам задачу.

Мы опустились слишком глубоко и немного потеряли концентрацию – возможно, потому что первые 10 минут были очень легкими. Мы не можем себе этого позволить, особенно против такой команды, как «Лутон». Они действительно прибавили в последние несколько недель.

Борьба за место в Лиге чемпионов? Думаю, мы вернулись в игру и набираем обороты. Нам нужно усилить давление, чтобы приблизиться. Каждая игра – это финал.

Мы подписали Хойлунда из-за характера, я знал, что он сильный. Он способен хорошо играть в стрессовых ситуациях, а это то, что нужно нападающему «Манчестер Юнайтед». Он не нервничает и не теряет уверенности. Он очень уверен в себе, и я уверен, что он забьет еще больше голов.

Мы прогрессируем, но видно и то, что мы должны сохранять концентрацию на протяжении всего матча. Я не говорю, что мы отключаемся, но, когда делаешь на поле чуть меньше, тебя наказывают.

Мы не можем себе этого позволить. Мы все время должны быть сконцентрированы на сто процентов. Делать свое дело вместе, с мячом или без – тогда ты сможешь контролировать игру. Мы могли одержать легкую победу, но получилась тяжелая», – сказал тен Хаг.