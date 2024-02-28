Холанд высказался о взаимодействии с Де Брюйне

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд подвел итоги гостевого матча Кубка Англии с «Лутоном» (6:2).

«Мы разработали план, и все прекрасно его придерживались. Все отлично сыграли.

Де Брюйне великолепен. Он делает то, что у него получается лучше всего. Играть с ним – одно удовольствие. Мы знаем, чего хотим друг от друга. Кевин умный игрок, и мне нравится с ним играть.

Я возвращаюсь к своей лучшей форме. Наконец-то чувствую себя хорошо. Это удивительное чувство.

Мы наступаем. Впереди захватывающие времена. Мы готовы атаковать», – сказал Холанд ITV.