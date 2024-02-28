Гвардиола оценил игру Холанда и де Брюйне против «Лутона»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после гостевого матча 1/8 финала Кубка Англии с «Лутоном» 6:2 прокомментировал игру норвежского нападающего Эрлинга Холанда и бельгийского полузащитника Кевина де Брюйне.

«Что тут сказать? Очень, очень хорошо. Холанд в огне, а его связка с де Брюйне была идеальной. Это была очень хорошая игра, и мы в четвертьфинале.

Кевину нужны такие игроки, как Эрлинг, а Эрлингу нужны такие игроки, как Кевин. Но мы бы не оказались здесь без остальных ребят. Огромная заслуга каждого.

Нам осталась одна игра, чтобы снова оказаться на «Уэмбли», – сказал Гвардиола.