Гвардиола оценил игру Холанда и де Брюйне против «Лутона»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после гостевого матча 1/8 финала Кубка Англии с «Лутоном» 6:2 прокомментировал игру норвежского нападающего Эрлинга Холанда и бельгийского полузащитника Кевина де Брюйне.
«Что тут сказать? Очень, очень хорошо. Холанд в огне, а его связка с де Брюйне была идеальной. Это была очень хорошая игра, и мы в четвертьфинале.
Кевину нужны такие игроки, как Эрлинг, а Эрлингу нужны такие игроки, как Кевин. Но мы бы не оказались здесь без остальных ребят. Огромная заслуга каждого.
Нам осталась одна игра, чтобы снова оказаться на «Уэмбли», – сказал Гвардиола.
- Холанд в прошедшем матче забил 5 голов.
- Де Брюйне отдал ему 4 голевые передачи.
- Начиная с полуфинальной стадии матчи Кубка Англии проходят на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
Источник: BBC