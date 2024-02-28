Кубок Англии. 5 голов Холанда и 4 ассиста Де Брюйне помогли «Манчестер Сити» пройти «Лутон» (6:2)

«Манчестер Сити» в 1/8 финала Кубка Англии победил «Лутон». Пента-трик оформил Эрлинг Холанд. На 77-й минуте норвежца заменили.

Последним игроком, забившим 5+ голов в матче Кубка Англии за команду высшего дивизиона, был Джордж Бест в 1970 году.

Четырьмя ассистами на Холанда отметился полузащитник Кевин Де Брюйне.

У «Лутона» пять матчей подряд без побед. Манчестерцы не проигрывают с 6 декабря.

Впереди у «Манчестер Сити» дерби в рамках АПЛ.

Англия. Кубок. 1/8 финала

Лутон – Манчестер Сити – 2:6 (1:3)

Голы: 0:1 – Холанд, 3; 0:2 – Холанд, 18; 0:3 – Холанд, 40; 1:3 – Кларк, 45; 2:3 – Кларк, 52; 2:4 – Холанд, 55; 2:5 – Холанд, 58; 2:6 – Ковачич, 72.

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