Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кубок Англии. 5 голов Холанда и 4 ассиста Де Брюйне помогли «Манчестер Сити» пройти «Лутон» (6:2)

Кубок Англии. 5 голов Холанда и 4 ассиста Де Брюйне помогли «Манчестер Сити» пройти «Лутон» (6:2)

28 февраля 2024, 00:52

«Манчестер Сити» в 1/8 финала Кубка Англии победил «Лутон». Пента-трик оформил Эрлинг Холанд. На 77-й минуте норвежца заменили.

Последним игроком, забившим 5+ голов в матче Кубка Англии за команду высшего дивизиона, был Джордж Бест в 1970 году.

Четырьмя ассистами на Холанда отметился полузащитник Кевин Де Брюйне.

У «Лутона» пять матчей подряд без побед. Манчестерцы не проигрывают с 6 декабря.

Впереди у «Манчестер Сити» дерби в рамках АПЛ.

Англия. Кубок. 1/8 финала

Лутон – Манчестер Сити – 2:6 (1:3)

Голы: 0:1 – Холанд, 3; 0:2 – Холанд, 18; 0:3 – Холанд, 40; 1:3 – Кларк, 45; 2:3 – Кларк, 52; 2:4 – Холанд, 55; 2:5 – Холанд, 58; 2:6 – Ковачич, 72.

Календарь Кубка Англии

Результаты Кубка Англии

Еще по теме:
«Манчестер Сити» отдал двух игроков в аренду
В АПЛ повторили трансферный рекорд
Энцо сменил «Челси» на другой клуб АПЛ 1
Источник: «Бомбардир»
Англия. Кубок Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Лутон Таун Де Брюйне Кевин Холанд Эрлинг
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Агент Батракова назвал команду, в которой видит футболиста через три года
15:23
Фото«Динамо» объявило о трансфере игрока сборной Чили
14:21
Фото«Ростов» объявил о трансфере экс-спартаковца
14:14
1
В Турции оценили дебютную игру Батракова в Лиге чемпионов
13:50
2
Головин останется в «Монако»: он не ведет переговоров с другими клубами
13:29
4
Хлусевич после ухода из «Спартака» согласовал контракт с новым клубом
13:00
2
«Зенит» – «Локомотив» рассудит Новиков и другие назначения на 8-й тур РПЛ
12:45
4
«Спартак» расторг контракт с защитником, сыгравшим 110 матчей за клуб
12:15
15
Семак – о поражении от ЦСКА: «Зенит» играл лучше, судейство внесло коррективы»
12:10
15
Видео«Добро пожаловать домой»: «Локо» объявил о трансфере игрока за 125 миллионов рублей
12:00
1
Все новости
Все новости
Кубок Англии. «Манчестер Сити» победил на «Уэмбли» «Челси» (1:0) и взял трофей в 8-й раз
16 мая
2
Кубок Англии. «Челси» вышел в финал, победив «Лидс»
26 апреля
Кубок Англии. «Манчестер Сити» на «Уэмбли» добился волевой победы над клубом из Чемпионшипа (2:1)
26 апреля
ВидеоИгрок «Манчестер Сити» надел майку соперника прямо по ходу матча
5 апреля
1
Кубок Англии. «Арсенал» вылетел от команды Чемпионшипа
4 апреля
5
Кубок Англии. «Челси» устроил казнь клубу 3-го дивизиона (7:0)
4 апреля
Кубок Англии. «Манчестер Сити» устроил расправу «Ливерпулю» (4:0), у Холанда хет-трик
4 апреля
4
«Манчестер Сити» – «Ливерпуль» и другие пары 1/4 финала Кубка Англии
9 марта
Реакция Гвардиолы на дисквалификацию
8 марта
Кубок Англии. «Манчестер Сити» выбил «Ньюкасл»
8 марта
Кубок Англии. «Челси» с трудом прошел 6-ю команду Чемпионшипа
7 марта
1
Кубок Англии. «Арсенал» не без труда прошел клуб из 3-го дивизиона (2:1)
7 марта
Кубок Англии. «Ливерпуль» прошел аутсайдера АПЛ (3:1)
7 марта
1
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
Кубок Англии. «Арсенал» разнес «Уиган» и вышел в 1/8 финала
15 февраля
1
Кубок Англии. 1+1 Салаха помогли «Ливерпулю» разгромить «Брайтон» (3:0)
15 февраля
Узбекистанец Хусанов – лучший игрок матча «Манчестер Сити»
14 февраля
Кубок Англии. «Манчестер Сити» прошел команду из 4-го по силе дивизиона (2:0)
14 февраля
Кубок Англии. «Челси» выбил бывший клуб Слуцкого (4:0), у Нету хет-трик, у Делапа 2 ассиста
14 февраля
Кубок Англии. «Ливерпуль» прошел «Барнсли» (4:1), у Вирца 1+1
13 января
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» вылетел после поражения от «Брайтона»
11 января
6
Кубок Англии. Хет-трик Мартинелли помог «Арсеналу» разгромить «Портсмут»
11 января
Владелец клуба 6-й лиги, прошедшего в Кубке команду АПЛ, признался, что купил его после запоя
11 января
11
Кубок Англии. «Челси» вышел в 1/16 финала, впервые победив после увольнения Марески
11 января
72-миллионный новичок «Ман Сити» повторил достижение Агуэро
10 января
Кубок Англии. «Манчестер Сити» распотрошил клуб 3-й лиги (10:1), у новичка Семеньо 1+1
10 января
2
Клуб АПЛ вылетел из Кубка Англии от команды 6-го дивизиона, которую тренирует Руни
10 января
1
Реакция Гвардиолы на поражение «Сити» в финале Кубка Англии
2025.05.17 22:17
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+