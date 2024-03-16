Лутон Таун
16.03.2024, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Англия. Премьер-лига, 29 тур
- : -
Не начался
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П1
2.75
Х
3.6
П2
2.53
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Ноттингем Форест
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Лутон Таун
24
Томас Камински
ВР
15
Теден Менжи
ЦЗ
16
Рис Бурк
ЦЗ
27
Дайки Хасиока
ЦЗ
45
Альфи Даути
ЛП
7
Чидозие Огбене
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
18
Джордан Кларк
ЦП
14
Тахит Чон
ЦП
12
Исса Каборе
ПП
9
Карлтон Моррис
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Ноттингем Форест
26
Матс Селс
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
32
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
40
Мурильо
ЦЗ
7
Неко Уильямс
ПЗ
22
Райан Йетс
ЦП
16
Николас Домингес
ЦП
28
Сергей Даниловский
ЦП
27
Дивок Ориги
ЦФ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦФ
11
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Лутон Таун
Ноттингем Форест
3-5-1-1
24
Камински
15
Менжи
16
Бурк
27
Хасиока
45
Даути
6
Баркли
18
Кларк
14
Чон
12
Каборе
7
Огбене
9
Моррис
4-3-3
26
Селс
7
Уильямс
32
Омобамиделе
40
Мурильо
15
Тоффоло
22
Йетс
16
Домингес
28
Даниловский
11
Вуд
10
Гиббс-Уайт
27
Ориги
Остались в запасе
Лутон Таун
Ноттингем Форест
Главный тренер
Роб Эдвардс
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Роб Эдвардс
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Лутон Таун - Ноттингем Форест
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Лутон» против «Ноттингем Форест», 29-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 марта 2024, в 18:00 по московскому времени.
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