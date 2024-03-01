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    • «Лутон Таун» – «Астон Вилла»: прогноз на матч английской Премьер-Лиги, 2 марта

    «Лутон Таун» – «Астон Вилла»: прогноз на матч английской Премьер-Лиги, 2 марта

    2 марта скромный новобранец АПЛ «Лутон Таун» проведет домашний матч 27 тура сезона 2023/2024 против «Астон Виллы». Встреча начнется в 20:30 по московскому времени.

    «Лутон Таун»

    На неделе «Лутон» по полной программе получил от «Манчестер Сити» в Кубке Англии. Команда Роба Эдвардса решила сыграть с открытым забралом и влетела сопернику со счетом 2:6. Теперь «Лутону» нужно приходить в себя и продолжать бороться за сохранение прописки в Премьер-Лиге.

    «Астон Вилла»

    Подопечных Унаи Эмери лихорадит в 2024 календарном году, однако «Астон Вилла» продолжает удерживать четвертую строчку в турнирной таблице АПЛ. В Лутоне команда из Бирмингема рассчитывает только на три очка.

    Личные встречи

    Три крайних очных поединка «Лутона» и «Виллы» завершились такими исходами:

    • 29.10.2023 «Астон Вилла» – «Лутон» 3:1
    • 10.08.2016 «Лутон» – «Астон Вилла» 3:1
    • 23.07.2013 «Лутон» – «Астон Вилла» 2:0

    Прогноз на матч «Лутон таун» – «Астон Вилла»

    Обе команды ориентируются на атаку, посему следует ожидать весьма результативного футбола. Рекомендованная ставка: тотал больше 2,5 голов (1,50).

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.03.2024 16:02
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