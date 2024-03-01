2 марта скромный новобранец АПЛ «Лутон Таун» проведет домашний матч 27 тура сезона 2023/2024 против «Астон Виллы». Встреча начнется в 20:30 по московскому времени.
«Лутон Таун»
На неделе «Лутон» по полной программе получил от «Манчестер Сити» в Кубке Англии. Команда Роба Эдвардса решила сыграть с открытым забралом и влетела сопернику со счетом 2:6. Теперь «Лутону» нужно приходить в себя и продолжать бороться за сохранение прописки в Премьер-Лиге.
«Астон Вилла»
Подопечных Унаи Эмери лихорадит в 2024 календарном году, однако «Астон Вилла» продолжает удерживать четвертую строчку в турнирной таблице АПЛ. В Лутоне команда из Бирмингема рассчитывает только на три очка.
Личные встречи
Три крайних очных поединка «Лутона» и «Виллы» завершились такими исходами:
- 29.10.2023 «Астон Вилла» – «Лутон» 3:1
- 10.08.2016 «Лутон» – «Астон Вилла» 3:1
- 23.07.2013 «Лутон» – «Астон Вилла» 2:0
Прогноз на матч «Лутон таун» – «Астон Вилла»
Обе команды ориентируются на атаку, посему следует ожидать весьма результативного футбола. Рекомендованная ставка: тотал больше 2,5 голов (1,50).