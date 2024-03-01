2 марта скромный новобранец АПЛ «Лутон Таун» проведет домашний матч 27 тура сезона 2023/2024 против «Астон Виллы». Встреча начнется в 20:30 по московскому времени.

«Лутон Таун»

На неделе «Лутон» по полной программе получил от «Манчестер Сити» в Кубке Англии. Команда Роба Эдвардса решила сыграть с открытым забралом и влетела сопернику со счетом 2:6. Теперь «Лутону» нужно приходить в себя и продолжать бороться за сохранение прописки в Премьер-Лиге.

«Астон Вилла»

Подопечных Унаи Эмери лихорадит в 2024 календарном году, однако «Астон Вилла» продолжает удерживать четвертую строчку в турнирной таблице АПЛ. В Лутоне команда из Бирмингема рассчитывает только на три очка.

Личные встречи

Три крайних очных поединка «Лутона» и «Виллы» завершились такими исходами:

Прогноз на матч «Лутон таун» – «Астон Вилла»

Обе команды ориентируются на атаку, посему следует ожидать весьма результативного футбола. Рекомендованная ставка: тотал больше 2,5 голов (1,50).