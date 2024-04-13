АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил «Лутон»

«Манчестер Сити» разгромил «Лутон Таун» со счетом 5:1 в матче 33-го тура АПЛ. Хозяева одержали третью победу подряд в английской Премьер-лиге.

По состоянию на данный момент «горожане» вышли в лидеры турнира с 73 очками после 32 матчей. У «Арсенала» и «Ливерпуля», которые провели на игру меньше, по 71 очку.

«Лутон Таун» находится в зоне вылета – на 18-й позиции. У команды 25 очков после 33 матчей. Она отстает на одно очко от спасительной 17-й позиции, которую занимает «Ноттингем Форест».

Англия. АПЛ. 33-й тур

Манчестер Сити – Лутон Таун – 5:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Хасиока, 2 (автогол); 2:0 – Ковачич, 64; 3:0 – Холанд, 76 (с пенальти); 3:1 – Баркли, 81; 4:1 – Доку, 87; 5:1 – Гвардиол, 90+3.

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