В субботу, 13 апреля, в 33-м туре АПЛ сыграют «Ман Сити» и «Лутон». Матч пройдет в Манчестере, начало – в 17:00 (мск).

«Манчестер Сити»

Команда Пепа Гвардиолы набрала 70 очков и занимает 3-е место в АПЛ. «Ман Сити» добыл 21 победу, 7 раз сыграл вничью и потерпел 3 поражения, разница мячей 71:31.

Отставание от 1-го места составляет 1 очко.

«Лутон»

«Лутон» набрал 25 очков и занимает 18-е место в таблице. Подопечные Роба Эдвардса добыли 6 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 19 поражений, разница мячей – 45:65.

От команды, занимающей спасительное 17-е место, «Лутон» отстает по дополнительным показателям.

Очные встречи

Результаты двух последних встреч команд:

27.02.24 «Лутон» – «Ман Сити» – 2:6;

10.12.23 «Лутон» – «Ман Сити» – 1:2.

Прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Лутон»

«Ман Сити» на голову сильнее «Лутона», однако перед ответным поединком против «Реала» подопечные Гвардиолы не будут выкладываться на 100%. Наш прогноз – Ф2 (+3,5) с коэффициентом 1.50.