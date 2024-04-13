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    • «Манчестер Сити» – «Лутон»: прогноз на матч 33 тура АПЛ, 13 апреля

    «Манчестер Сити» – «Лутон»: прогноз на матч 33 тура АПЛ, 13 апреля

    В субботу, 13 апреля, в 33-м туре АПЛ сыграют «Ман Сити» и «Лутон». Матч пройдет в Манчестере, начало – в 17:00 (мск).

    «Манчестер Сити»

    Команда Пепа Гвардиолы набрала 70 очков и занимает 3-е место в АПЛ. «Ман Сити» добыл 21 победу, 7 раз сыграл вничью и потерпел 3 поражения, разница мячей 71:31.

    Отставание от 1-го места составляет 1 очко.

    «Лутон»

    «Лутон» набрал 25 очков и занимает 18-е место в таблице. Подопечные Роба Эдвардса добыли 6 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 19 поражений, разница мячей – 45:65.

    От команды, занимающей спасительное 17-е место, «Лутон» отстает по дополнительным показателям.

    Очные встречи

    Результаты двух последних встреч команд:

    • 27.02.24 «Лутон» – «Ман Сити» – 2:6;
    • 10.12.23 «Лутон» – «Ман Сити» – 1:2.

    Прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Лутон»

    «Ман Сити» на голову сильнее «Лутона», однако перед ответным поединком против «Реала» подопечные Гвардиолы не будут выкладываться на 100%. Наш прогноз – Ф2 (+3,5) с коэффициентом 1.50.

    Источник: «Бомбардир»

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