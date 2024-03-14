«Борнмут» выиграл у «Лутона» после 0:3 в 1-м тайме и стал 3-м клубом в истории АПЛ, которому это удавалось

«Борнмут» выиграл перенесенный домашний матч 17-го тура АПЛ у «Лутона» со счетом 4:3. После первого тайма хозяева уступали 0:3.

«Борнмут» стал третьей командой, которая победила в матче АПЛ, уступая с разницей в 3 и более мячей после первого тайма.

Ранее отыграть такую разницу и победить удалось «Манчестер Юнайтед» в 2001 году в игре с «Тоттенхэмом» и «Вулверхэмптону» в 2003 году в матче с «Лестером».

Англия. АПЛ. 17-й тур

Борнмут – Лутон Таун – 4:3 (0:3)

Голы: 0:1 – Чон, 9; 0:2 – Огбене, 31; 0:3 – Баркли, 45+1; 1:3 – Соланке, 50; 2:3 – Забарный, 62; 3:3 – Семеньо, 64; 4:3 – Семеньо, 83.

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