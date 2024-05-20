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    • Из АПЛ вылетели три клуба, поднявшиеся год назад из Чемпионшипа

    Из АПЛ вылетели три клуба, поднявшиеся год назад из Чемпионшипа

    В 38-м туре чемпионата Англии определился последний клуб, который покинул элитный дивизион по завершении сезона.

    В заключительной игре «Лутон Таун» дома проиграл «Фулхэму» (2:4) и остался на 18-й позиции в АПЛ с 26 очками. Отставание от спасительной 17-й строчки, на которой расположился «Ноттингем Форест», составило 4 очка.

    Ниже «Лутона» остались «Бернли» (24 очка) и «Шеффилд Юнайтед» (16), потерявшие шансы на спасение ранее. Все три клуба годом ранее вышли в АПЛ из Чемпионшипа.

    • Им на смену придут «Лестер Сити» и «Ипсвич Таун».
    • Третью путевку в АПЛ в финале плей-офф разыграют 26 мая на «Уэмбли» «Лидс Юнайтед» и «Саутгемптон».
    • В сезоне-1997/98 из АПЛ также вылетели три клуба, вышедшие из Чемпионшипа. Это произошло с «Барнсли», «Болтоном» и «Кристал Пэлас».

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    Источник: «Бомбардир»

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