Из АПЛ вылетели три клуба, поднявшиеся год назад из Чемпионшипа

В 38-м туре чемпионата Англии определился последний клуб, который покинул элитный дивизион по завершении сезона.

В заключительной игре «Лутон Таун» дома проиграл «Фулхэму» (2:4) и остался на 18-й позиции в АПЛ с 26 очками. Отставание от спасительной 17-й строчки, на которой расположился «Ноттингем Форест», составило 4 очка.

Ниже «Лутона» остались «Бернли» (24 очка) и «Шеффилд Юнайтед» (16), потерявшие шансы на спасение ранее. Все три клуба годом ранее вышли в АПЛ из Чемпионшипа.