Из АПЛ вылетели три клуба, поднявшиеся год назад из Чемпионшипа

В 38-м туре чемпионата Англии определился последний клуб, который покинул элитный дивизион по завершении сезона.
В заключительной игре «Лутон Таун» дома проиграл «Фулхэму» (2:4) и остался на 18-й позиции в АПЛ с 26 очками. Отставание от спасительной 17-й строчки, на которой расположился «Ноттингем Форест», составило 4 очка.
Ниже «Лутона» остались «Бернли» (24 очка) и «Шеффилд Юнайтед» (16), потерявшие шансы на спасение ранее. Все три клуба годом ранее вышли в АПЛ из Чемпионшипа.
- Им на смену придут «Лестер Сити» и «Ипсвич Таун».
- Третью путевку в АПЛ в финале плей-офф разыграют 26 мая на «Уэмбли» «Лидс Юнайтед» и «Саутгемптон».
- В сезоне-1997/98 из АПЛ также вылетели три клуба, вышедшие из Чемпионшипа. Это произошло с «Барнсли», «Болтоном» и «Кристал Пэлас».