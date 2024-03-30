АПЛ. «Челси» в большинстве упустил победу над аутсайдером (2:2), «Тоттенхэм» победил «Лутон» (2:1)

«Челси» в 30-м туре АПЛ сыграл вничью с «Бернли». Лондонцы дважды вели в счете.

С 40-й минуте «Бернли» был в меньшинстве после удаления Лоранса Ассиньона. На 43-й минуте красную карточку также получил главный тренер гостей Венсан Компани.

В другой встрече «Тоттенхэм» переиграл «Лутон».

Англия. АПЛ. 30-й тур

Челси – Бернли – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Палмер, 44 (с пенальти); 1:1 – Каллен, 47; 2:1 – Палмер, 78; 2:2 – О’Ши, 81.

Удаления: нет – Ассиньон, 40 (вторая ж.к.).

Тоттенхэм – Лутон – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Чон, 3; 1:1 – Каборе, 51 (в свои ворота); 2:1 – Сон, 86.

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