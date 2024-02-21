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    • «Ливерпуль» – «Лутон Таун»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 февраля 2024

    «Ливерпуль» – «Лутон Таун»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «Лутон Тауна», 26 тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 февраля 2024, в 22:30 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Ливерпуль»: Келлехер, Робертсон, ван Дейк, Куанса, Александер-Арнольд, Джонс, Эндо, Мак Аллистер, Диас, Жота, Нуньес.

    Главный тренер: Юрген Клопп

    «Лутон Таун»: Камински, Бурк, Белл, Ошо, Даути, Локонга, Моррис, Баркли, Кларк, Огбене, Адебайо.

    Главный тренер: Роб Эдвардс

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль»«Лутон Таун»

    «Ливерпуль» – «Лутон Таун»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 февраля 2024

    Источник: «Бомбардир»

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