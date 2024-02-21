Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «Лутон Тауна», 26 тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 февраля 2024, в 22:30 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Ливерпуль»: Келлехер, Робертсон, ван Дейк, Куанса, Александер-Арнольд, Джонс, Эндо, Мак Аллистер, Диас, Жота, Нуньес.

Главный тренер: Юрген Клопп

«Лутон Таун»: Камински, Бурк, Белл, Ошо, Даути, Локонга, Моррис, Баркли, Кларк, Огбене, Адебайо.

Главный тренер: Роб Эдвардс